Von Formel 1 bis zum Prinzentag - in den kommenden Wochen gibt es in den Niederlanden einige touristische Attraktionen. Und die Watteninsel Texel bietet ein barrierefreies Programm.

Zandvoort (dpa/tmn) - Im niederländischen Küstenort Zandvoort treffen sich an einem Wochenende im August Formel-1-Fans aus der ganzen Welt. Vom 23. bis zum 25. August findet dort das Racefestival. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm startet schon zwei Wochen vorher dem Heineken Grand Prix der Formel 1, schreibt die örtliche Tourismusbehörde.

Ab dem 9. August gibt es in dem Badeort, der mit der Bahn in rund 25 Minuten von Amsterdam erreichbar ist, unter anderem Musikauftritte, Fahrgeschäfte, Kunstinstallationen. Wer selbst ein Formel-1-Rennen auf dem Circuit Zandvoort fahren will, kann sich den Traum zumindest virtuell erfüllen - und zwar im «Racesquare Zandvoort».

Auf den Spuren der Königsfamilie

Im Herbst geht es in Den Haag zehn Tage lang besonders festlich zu. Denn vom 7. bis zum 17. September feiert der Wohnort der niederländischen Königsfamilie jedes Jahr seine Royals. Ein Höhepunkt ist der sogenannte Prinsjesdag am 17. September - also der Prinzentag. Da stellt die Regierung ihre Pläne für das kommende Jahr vor, und der König hält seine Thronrede im Parlament.

Für die Besucher und Bürger bedeutet dies, dass es in der Stadt schon Tage vorher zahlreiche Veranstaltungen gibt, etwa Konzerte, Modeschauen, Ausstellungen und Pferdezeremonien. Die Generalprobe für die Kutschfahrt und den Umzug mit rund 200 Pferden findet am Sonntag (15. September) statt (Mehr zum Royal September-Programm unter: denhaag.com/royalseptember).

Rudi Carrell kehrt nach Hause zurück

In Alkmaar wurde nun eine Büste von Rudi Carrell enthüllt. Sie wurde in dessen Heimatstadt zu Ehren des großen Sängers und Produzenten aufgestellt. Besucher finden sie am Munnikenbolwerk, einem kleinen Park im Herzen der niederländischen Stadt, informiert Alkmaar Marketing. Der deutsche Bildhauer Carsten Eggers hat die Bronze-Abbildung gefertigt - kurz vor dem Tod des Showmasters 2006. Die Büste von Rudi Carrell steht mit Blick in die Richtung des Stadtteils «Spoorbuurt», in dem er 1934 geboren wurde und aufgewachsen ist.

Übrigens: Auch Beatles-Fans kommen in der Stadt der Provinz Noord-Holland auf ihre Kosten. Denn nach eigenen Angaben befindet sich in Alkmaar das größte Beatles-Museum der Welt - unweit des Bahnhofs. Es hat Dienstag bis Samstag von 11 bis 16.30 Uhr sowie sonntags ab 12 Uhr geöffnet.

Urlaub auf der Insel Texel - barrierefrei reisen

Auf der Insel Texel können Urlauber mit körperlichen Einschränkungen barrierefrei ihre Ferien genießen. Das verspricht die größte niederländische Watteninsel auf ihrer Online-Plattform (https://www.texel.net/de/texel-tipps/fuer-koerperbehinderte/). Auf der Seite finden Interessierte etwa konkrete Buchungsmöglichkeiten für barrierefreie Unterkünfte und Transportmittel sowie Angaben zu Aktivitäten und Ausflügen in die Natur und an den Strand.