Er führt durch Eukalyptuswälder und entlang von Steilufern: Der Kangaroo Island Wilderness Trail ist eine der Naturattraktionen in Südaustralien - und nun wieder offen für individuelle Wanderungen.

Adelaide (dpa/tmn) - Urlauber können einen bekannten Wanderweg Südaustraliens wieder auf eigene Faust erkunden. Der «Kangaroo Island Wilderness Trail» auf der gleichnamigen Insel südlich von Adelaide gilt als einer der «Great Walks» des Landes.

Der 66 Kilometer lange Weg konnte in Folge von Zerstörungen durch Buschbrände in den Jahren 2019 und 2020 nur bei geführten Exkursionen erkundet werden, so die regionale Tourismuskommission. Seit Mitte Dezember sind aber wieder Buchungen für «independent walkers», also unabhängige Wanderer, auf der Webseite des südaustralischen «National Parks and Wildlife Service» möglich.

Empfohlen wird das nur für erfahrene Wanderinnen und Wanderer. Alle anderen sollten die auf fünf Tage und vier Übernachtungen veranschlagte Strecke lieber weiterhin mit Touranbietern gehen. Die lizenzierten Anbieter werden ebenfalls auf der Nationalpark-Seite gelistet.

Koalas, Delfine und Warane

Der Kangaroo Island Wilderness Trail führt am Südwestzipfel der Insel durch unberührtes Land und entlang der Küste. Bei der Wanderung kann man auf Beobachtungen von Ameisenbären, Koalas und Kängurus sowie Seelöwen und Delfinen hoffen.

Der Weg führt auch durch Teile des Flinders Chase Nationalparks, in dem laut der Tourismuskommission seltene Tierarten wie der Rosenberg-Waran oder der Kurzschnabeligel leben.

Anfang des Jahres soll auch das Besucherzentrum des Nationalparks wieder öffnen. Das Flinders Chase Visitor Centre war ebenfalls durch die Buschbrände zerstört worden und wird wieder aufgebaut. Die beste Zeit für eine Wanderung auf dem Trail ist laut Nationalparkservice zwischen März und November.