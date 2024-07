Am Urlaubsort liegt Rauch in der Luft, aber die Nachrichten in der Landessprache verstehen Sie nicht? Google Maps kann helfen - mit einer neuen Funktion. Wie die funktioniert.

Berlin (dpa/tmn) - Google Maps warnt jetzt auch in etlichen europäischen Ländern vor Waldbränden, darunter viele beliebte Urlaubsländer wie Italien, Griechenland oder Kroatien. Von Waldbrand betroffene Gebiete werden mittels KI aus diversen Datenquellen ermittelt und finden dann Einzug in Google Maps, die Googlesuche und auch die standortbasierten Push-Nachrichten.

Neben Warnungen und Gebietsangaben erhalten Nutzerinnen und Nutzer auch Informationen, wie man sich schützen kann. Die Gebiete werden außerdem in geplanten Routen angezeigt, zusammen mit Ausweichrouten. Die Informationen sind nicht nur für lokale Nutzer verfügbar, sondern werden auch Urlaubern aus Deutschland angezeigt. Und das in der jeweiligen Gerätesprache, damit Sprachbarrieren kein Problem sind.

Die Waldbrandwarnungen sind bereits in den USA, Kanada, Brasilien, Argentinien, Chile und Australien verfügbar und jetzt auch in:

Andorra

Bosnien und Herzegowina

Frankreich

Griechenland

Italien

Kroatien

Monaco

Montenegro

Portugal

Slowenien

Spanien

Türkei

Zypern

Was muss man tun, um die Warnungen zu erhalten? Für Android-User sind die Warnungen standardmäßig aktiviert, sofern die Standortfreigabe in den Einstellungen aktiviert ist. iOS-Nutzerinnen müssen dafür die Google-Suche-App installieren.