Ob Schwimmen mit Zugspitzblick, Sonnenbaden am Rhein oder Abtauchen auf der Spree: Diese Freibäder bieten stilvolle Abkühlung.

Berlin/ Kaiserslautern (dpa/tmn) - Wenn die Sonne brennt und die Hitze drückt, sind sie der Sehnsuchtsort im Sommer. In den Tausenden Freibädern im Land wollen alle das Gleiche: Ins Wasser springen, auf der Liegewiese faulenzen, dann eine Portion Pommes rot-weiß oder ein Eis - wenn nicht sogar beides.

Manche Freibäder stechen aber noch einmal aus der großen Masse der Sehnsuchtsorte heraus. Einfach, weil man dort besonders schön schwimmt und sich bräunt. Umkleidetür auf für elf außergewöhnliche Freibäder:

Panoramabad Farchant

Die Kulisse hält, was der Name Panoramabad verspricht: Die Gipfel des Wettersteingebirges mit der Zugspitze türmen sich in der Ferne auf, während man sich auf der Liegewiese sonnt oder im Becken seine Bahnen zieht. Das Wasser in dem Bad in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen wird mittels Solarheizung auf angenehme Temperaturen gebracht, eine Rutsche gibt es auch.

Dieser Ausblick dürfte von anderen Freibädern schwer zu toppen sein: das Panoramabad Farchant. Foto: Tourist-Information Farchant/dpa

Badeschiff Berlin: Schwimmen auf der Spree

Zugegeben: Das Badeschiff ist nichts für alle, die lange Bahnen ziehen, ins Wasser springen oder rutschen wollen. Doch dafür gibt es unzählige normale Freibäder (und Seen) in und um die Hauptstadt. Wer aufs Badeschiff geht, tut das wegen der Kulisse: Schiffe fahren vorbei, in der Ferne sieht man den Fernsehturm und man schwimmt auf dem Fluss. Denn Baden in der Spree ist in Berlin verboten.

Sommerabend in Berlin: So alleine ist man im Badeschiff an heißen Sommertagen sicher nicht - der 25-Meter-Pool wird von der Spree umflossen. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Zschonergrundbad Dresden

Kiesfilter und Pflanzen reinigen das Wasser im Zschonergrundbad, das von Schilf und Wald umgeben am Stadtrand von Dresden liegt. Natürlichkeit und Inklusion stehen im Fokus des denkmalgeschützten Bades. Ein Kräutergarten und ein Naturspielbereich mit Murmelbahn gehören auch zur Anlage. Lustiges Detail: Für Wasserhüpfer gibt es einen Bereich namens Sprunggrube, dort ist das Becken bis zu 3,60 Meter tief.

Bergbad Bückeburg

Ganz unbescheiden nennt die Stadt Bückeburg das Bergbad «das schönste Freibad im Norden Deutschlands». Bei allem Lokalstolz liefern der Ausblick ins Weserbergland und der in interessanter Geometrie ins 50-Meter-Becken schräg hereinragende Sprungbereich mit dem geschwungenen 10-Meter-Turm auch gute objektive Argumente für diese These.

Sprungbereich und Schwimmbecken sind im Bergbad Bückeburg interessant kombiniert - und auch der Ausblick ist reizvoll. Foto: Johannes Pietsch/dpa

Felsenbad Pottenstein

Jugendstilmauern umgeben das Freibad, das am Fuße einer Felswand erbaut wurde. Zur besonderen Kulisse trägt auch das grünliche Wasser bei – es ist ein Naturbadeteich, das Wasser wird ohne Chemie gereinigt. Den Job übernehmen Pflanzen. Das Bad liegt bei Pottenstein zwischen Nürnberg und Bayreuth.

Das Pottensteiner Felsenbad hat, typisch Franken, natürlich auch einen schönen Biergarten zu bieten. Foto: Florian Trykowski/dpa

Panoramabad Bonn-Rüngsdorf

Die Lage am Rhein. Der Blick aufs Siebengebirge. Das Panoramabad Bonn-Rüngsdorf lockt mit landschaftlichen Reizen – hat aber auch selbst Highlights: Der Zehnmeterturm mit seiner Ellipsenform ist nachts beleuchtet, ein Gehweg spannt sich über einen Teil des Kinderbeckens hin zu einer Plattform, von der man einen guten Blick auf die Springer vom Turm hat oder zur Wasserrutsche abbiegen kann. Gleich hinter der Liegewiese am 50-Meter-Becken strömt Deutschlands mächtigster Fluss entlang.

Vorn die Schwimmbecken, hinten der Rhein: Das Panoramabad Bonn hat eine Premium-Lage. Foto: Giacomo Zucca/dpa

Naturerlebnisbad Bingen

Zwei Sprungbretter, ein Schwimmteich ohne Chlor, Holzstege und dahinter: das Rheintal und die Hügel des Taunus. Ja, auch im Naturerlebnisbad Bingen ist der große Fluss der heimliche Star. Zum Verweilen gibt es ein Sommercafé mit großer Sonnenterrasse.

An heißen Tagen wird es schon mal voll im Naturerlebnisbad Bingen: Besucher genießen die Abkühlung und den Blick ins Rheintal. Foto: Federhenn.rheinwelle/dpa

Kaifubad Hamburg

1895 erbaut ist das Bad am Kaiser-Friedrich-Ufer (daher «Kaifu») das Älteste in Hamburg. Die Schwimmhalle im hanseatischen Backsteinstil ist ein Rückzugsort bei Schietwetter, draußen gibt es ein 50-Meter-Becken und einen Sprungturm. Wer auch im Sommer gern schwitzt, kann die Sauna besuchen. Oder lässt sich im 32 Grad warmen Salzwasser der Solar-Therme treiben und bestaunt dabei das sakral anmutende Deckengewölbe.

Das Kaifubad in Hamburg ist eine Institution - und eine besonders schöne dazu. Foto: Georg Wendt/dpa

Felsenbad Landsberg

Die alte Doppelkappelle auf einer Klippe ist weithin sichtbar. Ihr zu Füßen liegt das Felsenbad Landsberg. Porphyrgestein und viele Bäume rahmen die beiden vieleckigen Schwimmbecken ein. Es gibt eine 50-Meter-Bahn, Sprungturm und Kinderbereich. Und im Wasser spiegelt sich die Kapelle – diese Szenerie ist das Alleinstellungsmerkmal des Bades in der Stadt unweit von Halle an der Saale.

Die um 1200 gebaute Doppelkapelle thront über dem Felsenbad Landsberg - und spiegelt sich auch im Wasser des Schwimmbeckens. Foto: N. Lesinski/dpa

Mineralfreibad Oberes Bottwartal

50-Meter-Becken, drei große Rutschen, Sprungturm, Kinderbecken, Massageliegen, FKK-Bereich: Das Mineralfreibad Oberes Bottwartal in Oberstenfeld dürfte so ziemlich alle Bedürfnisse abdecken, die sommerliche Freibadgäste haben können. Dazu kommt als Bonus noch die idyllische Lage in den Hügeln der Weinanbauregion südöstlich von Heilbronn.

Rutschen, Springen, Chillen: Das Mineralfreibad Oberes Bottwartal kombiniert reizvolle Lage mit reizvollem Angebot. Foto: Dr Qingwei Chen/dpa

Waschmühle Kaiserslautern

In diesem Badeweiher haben alle Platz: 7.200 Quadratmeter Wasserfläche bietet das Freibad Waschmühle im Eselsbachtal im Norden von Kaiserslautern. Ursprünglich war dort eine Wäscherei, Anfang des 20. Jahrhunderts wurde ein Bad daraus – die «Wesch», wie Einheimische sagen. Hingucker sind drei kleine Terrassen, die wie dicke Finger in das riesige Becken hineinragen, und die Jugendstil-Umkleiden am Rand.