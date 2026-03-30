Wer zu Ostern unterwegs ist, braucht Geduld: Wo und wann werden Hin- und Rückreisewellen zu echten Geduldsproben? Und wann kommen Reisende doch noch halbwegs entspannt durch?

Berlin/ München (dpa/tmn) - «Frohe Ostern!» - neben dem obligatorischen Gruß gehören wie jedes Jahr auch wieder Stop-and-Go und Staus auf den Autobahnen zu den Feiertagen. Denn egal, ob man zu Familienbesuchen aufbricht oder in den Osterurlaub startet - von Karfreitag bis Ostermontag (3. bis 6. April) wird es bisweilen ziemlich voll auf den Autobahnen. Doch länger dauern kann es auch vorher und nachher, erläutern der Auto Club Europa ( ACE) und der ADAC.

Fast alle sind in den Osterferien - viele Reisen mit dem Auto

Es ist insgesamt mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen, so die Clubs. Grob gesagt sind vor allem die Strecken in Richtung der Küsten, in die Berge und in den Süden von Staugefahr betroffen.

Da nicht nur in Deutschland fast überall Osterferien sind, sondern auch in vielen europäischen Regionen, füllt das auch die Transitrouten und etliche Strecken in den Nachbarländern.

Und wie immer können auch rund um die Feiertage Teilstücksperrungen (allerdings nur wenige), Baustellen - der ADAC zählt aktuell deutschlandweit 779 - und Unfälle für noch mehr Zeitverluste beim Reisen sorgen.

Der ADAC rät, sich vor dem Losfahren ganz aktuell über das Verkehrsgeschehen auf der geplanten Route zu informieren - und speziell vor Reisen in die Alpen genügend Zeit einzuplanen

Der Überblick - wann es vor und am Wochenende voll wird

Mittwoch: Die Reisewelle dürfte schon in der Wochenmitte starten. Der ADAC sagt eine deutliche Zunahme des Verkehrs voraus, «da viele Reisende bewusst einen früheren Start wählen, um den Hauptreisetag zu umgehen».



Die Hauptreisezeiten liegen am Mittwoch laut ACE zwischen 13.00 und 19.00 Uhr - günstig ist die Zeit dem ACE zufolge am Vormittag bis etwa 11.00 Uhr. Da sei nur mit einer niedrigen Staugefahr zu rechnen - Stauampel auf Grün. Ganz anders die Situation am Folgetag.



Die Hauptreisezeiten liegen am Mittwoch laut ACE zwischen 13.00 und 19.00 Uhr - günstig ist die Zeit dem ACE zufolge am Vormittag bis etwa 11.00 Uhr. Da sei nur mit einer niedrigen Staugefahr zu rechnen - Stauampel auf Grün. Ganz anders die Situation am Folgetag. Gründonnerstag: Der ADAC sieht bereits am Donnerstag den Höhepunkt der Staugefahr erreicht und rechnet mit «erheblichen Verzögerungen». Das gelte vor allem am Nachmittag und am Abend. Der Ferienverkehr trifft dann auch noch auf Berufspendler.



Als Hauptreisezeiten nennt der ACE die Zeit zwischen 11.00 und 21.00 Uhr. Am ehesten sei man bis etwa 11.00 Uhr gut unterwegs - da sieht der ACE aber schon eine mittlere Staugefahr voraus.



Als Hauptreisezeiten nennt der ACE die Zeit zwischen 11.00 und 21.00 Uhr. Am ehesten sei man bis etwa 11.00 Uhr gut unterwegs - da sieht der ACE aber schon eine mittlere Staugefahr voraus. Karfreitag: Am Freitag flaut das Reisegeschehen dagegen ab - ein wenig. Es kommt aber auf die Tageszeit an. Die Hauptreisezeit liegt laut ACE zwischen 9.00 und 15.00 Uhr. Das betrifft vor allem die Nord-Süd-Routen.



Von Vormittag bis Mittag sei die Staugefahr demnach aber noch hoch - ab etwa 15.00 Uhr sinke sie «spürbar» auf «mittel», um dann am Abend ab 18.00 Uhr nur noch «niedrig» zu sein.



Von Vormittag bis Mittag sei die Staugefahr demnach aber noch hoch - ab etwa 15.00 Uhr sinke sie «spürbar» auf «mittel», um dann am Abend ab 18.00 Uhr nur noch «niedrig» zu sein. Karsamstag: Am Samstag wird es wieder moderat bis turbulent. Die meisten Leute dürften zwischen 10.00 und 17.00 Uhr unterwegs sein. Gute Reisezeiten sind - das muss man aber stets individuell auch mit seinen Plänen in Einklang bringen können - am Vormittag bis etwa 11.00 Uhr und abends von 18.00 bis 21.00 Uhr. Dazwischen geht der ACE von einer mittleren Staugefahr aus.



Ostersonntag: Klar, am Sonntag wollen viele schon am Ziel angekommen sein. Wer das nicht will oder muss, hat Glück. Denn wenn viele schon da sind, wo sie wollen, fahren umso weniger auf den Autobahnen. Oder anders: «Statistisch gesehen ist dies der ruhigste Tag der Osterfeiertage mit einem geringen Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen», so der ACE. So bietet sich der Sonntag als vermutlich bester Reisetag mit nur geringer Staugefahr an.



Ostermontag: Ganz anders die Lage am Montag, wo der ACE die Hauptreisezeiten zwischen 11.00 und 20.00 Uhr sieht. Und eigentlich stehen alle Zeichen dann den ganzen Tag auf «rot» - hohe Staugefahr wegen der massiven Rückreisewelle.



Allenfalls bis etwa 11.00 Uhr könnte es laut ACE nur eine mittlere Staufgefahr geben. Den Höhepunkt sieht der auch der ADAC vor allem am Nachmittag und Abend.



Allenfalls bis etwa 11.00 Uhr könnte es laut ACE nur eine mittlere Staufgefahr geben. Den Höhepunkt sieht der auch der ADAC vor allem am Nachmittag und Abend. Dienstag: Auch am Dienstag und den Tagen danach dürfte noch Rückreiseverkehr zu spüren sein, denn in einigen Bundesländern enden die Osterferien. Als Hauptreisezeit für den Dienstag nennt der ACE den Zeitraum zwischen 8.00 und 13.00 Uhr - und rechnet mit einer hohen Staugefahr bis etwa 11.00 Uhr. Die Rückreisenden können dann vor allem rund um die Ballungsräume mit dem Berufsverkehr zusammentreffen. Im Laufe des Tages dürfte es ruhiger werden.

Der ACE und der ADAC erwarten in den Großräumen Berlin, Hamburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Rhein-Neckar, Stuttgart und München sowie auf folgenden Autobahnen mehr Verkehr und Staus (oft in beiden Richtungen):

A 1 Köln Dortmund A 1/A 3/ A 4 Kölner Ring A 2 Oberhausen A 3 Oberhausen – Frankfurt – Würzburg Nürnberg A 4 Köln – Aachen und Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden – Görlitz A 5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt/Main – Karlsruhe Basel A 6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe - Stuttgart – München – Salzburg A 9 Berlin – Nürnberg – München A 10 Berliner Ring A 11 Berliner Ring – Stettin A 24 Hamburg – Berlin A 40 Essen – Duisburg – Venlo A 44 Dortmund – Kassel A 45 Aschaffenburg – Gießen – Dortmund A 59 Düsseldorf – Köln – Bonn A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen A 81 Würzburg – Heilbronn – Stuttgart – Singen A 93 Kiefersfelden – Rosenheim A 95 München – Garmisch-Partenkirchen A 96 München - Lindau A 99 Autobahnring München

Auch in Österreich dürfte es rund um Ostern viel Betrieb geben. So rechnet der ACE auf den Anreiserouten in die österreichischen Skigebiete, den Transitachsen und weiter Richtung Südtirol «mit einem massiven Verkehrsaufkommen». Den Clubs zufolge sind vor allem die Tauernautobahn (A 10), die Inntalautobahn (A 12) und die Brennerautobahn (A 13) zwischen Innsbruck und dem Brennerpass betroffen.

Großbaustellen auf wichtigen Routen in Österreich

Probleme drohen auf wichtigen Autobahnen in Österreich weiterhin durch Baustellen. Das gilt etwa für die Brennerautobahn aufgrund der Generalsanierung der Luegbrücke. Daher kann es gerade zu Stoßzeiten immer wieder zu Verzögerungen und Staus kommen - trotz temporärer zweistreifiger Verkehrsführung. Es bleibt laut ACE ein «kritisches Nadelöhr mit erheblichen Verzögerungszeiten». Der ADAC stellt online weitere Informationen bereit. Auch auf dem nicht mehr grundsätzlich gesperrten Reschenpass (B 180) ist weiterhin mit Behinderungen zu rechnen.

Zudem sind noch Fahrverbote für den Ausweichverkehr am Wochenende in Kraft – so unter anderem im Bundesland Tirol bis zum 6. April. Die betroffenen Strecken und Zeiten lassen sich auf der Informationsseite des Bundeslands Tirol ansehen. Ähnliches gilt in Vorarlberg, wozu das Bundesland auch eine Seite im Netz hat.

Wartezeiten an den Grenzen sind weiter möglich

Wegen der stichprobenhaften Einreisekontrollen an der deutschen Grenze kann es speziell an den Übergängen von Österreich – Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) – zu Wartezeiten kommen.

Die aktuellen Reisezeiten in Echtzeit lassen sich für viele wichtige Transitkorridore des österreichischen Autobahnnetzes in nördlicher und südlicher Richtung auf der Website der Asfinag einsehen.

Auch in der Schweiz dürften sich viele Routen füllen

Auch in der Schweiz ist spätestens ab Gründonnerstag mit einer Zunahme des Verkehrs zu rechnen. Ein neuralgischer Punkt: der Tunnel auf der Gotthardroute (A 2). Vor dem Nordportal in Göschenen sollten Reisende wegen der zu erwartenden Blockabfertigung «ein erhebliches Zeitpolster einplanen». Alternative ab einer Wartezeit von über einer Stunde vor dem Nordportal (Göschenen): die San-Bernardino-Route (A 13). Aber auch hier ist mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Auch am Freitagvormittag erreichen die Transitstrecken ihre Kapazitätsgrenzen. Neben der Gotthardroute sind laut ADAC vor allem die A 1 (zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen) sowie die A 3 (Basel nach Chur) stark belastet.

ASFINAG-Reisezeiten

ADAC-Infos zur Sanierung der Lueg-Brücke auf der Brennerautobahn