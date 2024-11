Bowie, Beatles, Mercury, Elvis: Weltbekannte Musiker verbrachten prägende Abschnitte ihres Lebens und ihrer Schaffensperiode in Deutschland. Auf geführten Touren lebt diese Zeit wieder auf.

Berlin/ München (dpa/tmn) - Am 5. September 2024 wäre Freddie Mercury 78 Jahre alt geworden. An diesem Tag wurde an der Fassade des Hotels «Deutsche Eiche», wo der Queen-Sänger häufig gegen Nachmittag sein «Frühstück» einnahm, ein Mosaik enthüllt. Es zeigt das Konterfei Mercurys und den Schriftzug «MUNICH 1979 - 1985». Es erinnert an die Zeit des Rockstars an der Isar, die auch auf geführten Rundgängen durch München wieder auflebt.

So erfährt man auf einer dreistündigen Freddie Mercury-Tour, dass die Band Queen in der bayerischen Landeshauptstadt mehrere Platten aufnahm, wo in München sich Mercury wohlfühlte, welche Menschen ihm wichtig waren. Bei genügend Anmeldungen finden die geführten Spaziergänge freitagabends statt oder auf Anfrage. Sie kosten 45 Euro pro Person - Drinks in ausgewählten Locations inklusive - und sind buchbar bei muctours.de; Teilnahme ab 18 Jahren. Eine ähnliche Führung tagsüber hat mingatours.com im Programm, für 29 Euro pro Person.

Vom Bus ins Studio

Westlich von Hamburg zeigt das Barlach Kunstmuseum Wedel noch bis zum 9. März 2025 eine Mercury-Ausstellung mit mehr als 300 Objekten, Fotos, Texten, Dokumenten und Videos über das Leben des Queen-Sängers. Hamburg selbst ist vor allem für die Pilzköpfe aus Liverpool bekannt, denen man auf «Hempel's Beatles-Tour» näher kommt (drei Stunden; 32 Euro). Einen Rundgang mit zehn Stationen zum Nachspazieren auf eigene Faust hat Hamburg Tourism zusammengestellt.

In Berlin erinnert eine «kombinierte Multi Media Bus- und Hansa Studio-Tour» an die gemeinsame Zeit David Bowies und Iggy Pops (75 Euro pro Person ab 20 Teilnehmern). Der gleiche Anbieter, musictours-berlin.de, organisiert zudem den drei- bis vierstündigen «Berlin Bowie Walk» (19 Euro).

Auch Elvis Presley hatte seine Zeit in Deutschland, wo er in Bad Nauheim von 1958 bis 1960 seinen Militärdienst absolvierte. Das greift die Tour «Elvis - der King in Bad Nauheim» der Stadtmarketing und Tourismus GmbH auf, die auf ihrer Website zudem wichtige Elvis-Orte gebündelt hat.