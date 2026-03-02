Die Furcht vor Krisen reicht nicht, damit die Police die Kosten für eine Urlaubsabsage trägt. Wann die Versicherung stattdessen greift - und was aktuell rund um Stornierungen gilt.

Berlin (dpa/tmn) - Reiserücktrittsversicherungen zahlen «normalerweise» nicht bei Reiseabbruch oder Reiserücktritt wegen Kriegshandlungen oder der Sorge davor. Darauf weist der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hin. Der Ratschlag: Schauen Sie vor jeder Reise in Ihre Versicherungsabdeckung.

«Vor einer Reise sollte klar sein, wann die Reiseversicherung leistet – etwa bei unerwarteter schwerer Erkrankung, einem Unfall oder anderen persönlichen Notfällen», sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen laut einer Mitteilung. «Nicht versichert ist dagegen ein Rücktritt allein wegen einer sich verschlechternden Sicherheitslage am Reiseziel.»

Pauschalreisende im Vorteil

Das muss aber nicht heißen, dass man im Zweifel nicht auf anderen Wegen kostenfrei die Reise absagen kann. Gerade wer eine Pauschalreise über einen Veranstalter bucht, hat hier gewisse Rechte. Dann gilt grundsätzlich:

Pauschalreisende können eine Reise in der Regel kostenfrei stornieren, wenn auf dem Weg zum Urlaubsort, am Urlaubsort selbst oder in der Region unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände auftreten, die den urlaubsmäßigen Aufenthalt unmöglich machen, erklärt Reiserechtler Paul Degott.

Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, so wie aktuell für viele Staaten im Nahen Osten, ist ein gutes Indiz dafür, die Voraussetzungen können aber auch ohne eine solche Warnung vorliegen.

Erste Anlaufstelle für Pauschalreisende sollte das Reisebüro oder der Reiseveranstalter sein.

Steht die Reise erst in einigen Wochen an, etwa in den Osterferien, ist es ratsam, die Situation zunächst noch zu beobachten und in jedem Fall nicht auf eigene Faust vorschnell zu stornieren. Denn würde sich die Situation bis dahin so verändern, dass Reisen in die Region wieder sicher möglich wären, bliebe man womöglich auf Stornierungskosten sitzen.

Wer Flug und Hotel individuell und nicht als Reisepaket bei einem Veranstalter gebucht hat, hat diese Möglichkeit zur kostenfreien Stornierung bei außergewöhnlichen Umständen nicht. Dann zählen jeweils die Geschäftsbedingungen der Vertragspartner.

Reiserücktritt und Reiseabbruch: Was ist da abgedeckt

Eine Rücktrittsversicherung zahlt laut GDV indes bei klar definierten persönlichen Gründen. Deswegen ist der Blick in die Abdeckung so wichtig, denn die Policen können sich unterscheiden. Typische Gründe sind etwa:

Eine unerwartete schwere Erkrankung vor Reisebeginn

Schwangerschaft oder Schwangerschaftskomplikationen

Mitreisende Kinder erkranken oder entwickeln eine Impfunverträglichkeit

Ein Todesfall in der Familie

Manche Policen decken auch Arbeitsplatzverlust oder -wechsel ab

Eine Reiseabbruchversicherung greift dann, wenn man wegen unvorhergesehenen Ereignissen den Urlaub abbrechen und die Heimreise antreten muss. Gründe sind laut GDV etwa:

Tod eines Reisenden

Schwere Unfallverletzungen

unerwartete schwere Erkrankung

Beschädigung des Hauses oder der Wohnung in der Heimat durch Brand, Explosion oder Elementarereignisse wie Sturm oder Hochwasser

Oft gibt es beide Policen als Kombitarif in einem Vertrag.

Aktuelle Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes