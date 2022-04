Ein typischer Waldbewohner ist der orangefarbene Kaisermantel. Wichtig für diesen großen und prächtigen Tagfalter sind vielfältige Strukturen in lichten Mischwäldern.

Im einheitlich geschlossenen, beschatteten Hochwald wird man ihn nicht finden. Stattdessen flattert er an offenen Wegrändern umher, ebenso auf Lichtungen, Waldwiesen und anderen besonnten, blütenreichen Stellen. Der Schmetterling des Jahres, ausgewählt vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), gehört zu den Arten, die noch gut verbreitet sind. Die männlichen Falter fallen mit einem strahlenden Orange auf allen vier Flügeln auf. Etwas weniger intensiv erscheinen die Weibchen. An der Unterseite sind die Falter olivgrün.

Deutlicher unterscheiden sich die Geschlechter an den Streifen, die nur die Männchen haben: Auf den Vorderflügeln tragen sie Duftschuppen. Zwecks Werbung um Weibchen verströmt dieser Schuppentypus einen Botenstoff. Schmetterlinge nehmen Gerüche mit den Fühlern auf, in der Fachsprache auch „Antennen“ genannt. Am oberen Ende verbreitern sich die Fühler der Tagfalter keulenartig, so auch beim Kaisermantel.

Ab Juli legt das Weibchen seine Eier in die Rinde von Baumstämmen. Dabei sucht es Bäume aus, die in der Nähe von Veilchenbeständen stehen. Die Eier werden einzeln abgelegt. Im späten Sommer schlüpfen die Raupen. Sie fressen zunächst nur ihre Eihülle und suchen sich dann ein geeignetes Versteck.

Der Falter des Jahres überwintert also im Larvenstadium, verborgen in den tiefen Ritzen der Baumrinde. Erst im folgenden Frühling suchen die Raupen ihre Nahrungspflanzen auf, zu denen verschiedene Arten von Veilchen gehören. Bald darauf verpuppen sie sich. Die braun-beige gefärbte Puppe weist Dornen und metallisch glänzende Flecken auf.

Ungefähr drei Wochen dauert das Puppenstadium, bevor ab Juni und Juli eine neue Faltergeneration erscheint. Bei uns fliegt der Kaisermantel in einer Generation pro Jahr. Man sieht die fleißigen Blütenbesucher vor allem an Disteln, Wasserdost und Brombeersträuchern saugen.