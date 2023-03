Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Waldohreulen überwintern regelmäßig auch in Parks und Gärten mit hohen Bäumen. Die faszinierenden Nachtraubvögel jagen in strukturreichen Kulturlandschaften und brüten in verlassenen Nestern von Krähen und Elstern. Warum sie geräuschlos durch die Nacht gleiten können und daher oft unbemerkt bleiben.

„Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug“, schrieb der Philosoph Georg Friedrich Hegel vor gut 200 Jahren in seinen Grundlinien