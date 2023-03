Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Hausrotschwanz oder, wie ihn viele nennen, das Rotschwänzchen macht seinem Namen alle Ehre. Die Nähe des Menschen macht ihm überhaupt nichts aus. Bei seinem nahen Verwandten, dem Gartenrotschwanz, gaukelt der Name dagegen etwas vor, was so nicht ganz zutrifft.

Der Hausrotschwanz zeichnet sich durch seinen rostroten, ständig zitternden Schwanz aus. Das restliche Gefieder des schlanken, von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze etwa 14 Zentimeter große