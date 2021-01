So viele Menschen in Deutschland wie nie zuvor haben den Lockdown genutzt, um für den NABU Vögel zu zählen. Welche Arten wurden besonders oft gesichtet?

Berlin (dpa) - Im derzeitigen Lockdown haben sich laut

Naturschutzbund (Nabu) besonders viele Naturfreunde Zeit für

die „Stunde der Gartenvögel“ genommen. Nach Angaben des Verbandes vom

Dienstag beobachteten rund 164.000 Menschen bundesweit die Vögel in

Parks und Gärten - so viele wie noch nie.

3,9 Millionen Vögel wurden gezählt, im Schnitt waren das pro Beobachtung 23 Vögel. Im Vorjahr lag der Schnitt bei 25 Vögeln. Ein möglicher Grund für den Rückgang könnte laut Nabu der erneut sehr

milde Winter sein. „Denn je wärmer und schneeärmer der Winter ist,

desto geringer fällt auch die Zahl der Vögel in den Gärten aus“, hieß

es in der Mitteilung. Die Vögel halten sich demnach vermehrt in den

Wäldern auf, wo sie natürliche Nahrungsquellen finden.

Eine Zwischenauswertung zeigt, dass der Haussperling nach wie vor die

Spitzenposition hält, gefolgt von der Kohlmeise. Ebenfalls auf dem

Treppchen: die Ringeltaube auf Platz 3. Sie sei um 31 Prozent

häufiger gemeldet worden als im Vorjahr, ein mögliches Anzeichen für

eine positive Bestandsentwicklung. Auffällig sei auch, dass die

Straßentaube, derzeit auf Platz 10, 67 Prozent mehr Meldungen

verzeichnete als im Vorjahr.

Die Blaumeise liegt momentan auf Platz 4. Bundesweit wurde ein

Rückgang von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr registriert. Im

Frühjahr 2020 hatte eine durch ein Bakterium ausgelöste Epidemie die

Bestände dezimiert. Laut Nabu hat sich der Bestand noch nicht wieder

vollständig erholt.

Eine endgültige Auswertung will der Nabu ab Ende Januar vornehmen,

wenn alle Teilnehmer ihre Beobachtungen gemeldet haben. Die „Stunde

der Wintervögel“ fand vom 8. bis 10. Januar statt.

© dpa-infocom, dpa:210112-99-997975/3