Plötzliche Allergie, zu viel Arbeit, zu wenig Geld, das Tier beißt. Die Gründe, warum Hunde oder Katzen im Tierheim abgegeben werden, sind vielfältig. Die Gebühren, die dafür genommen werden, auch. Eine Umfrage bei Tierschutzeinrichtungen zeigt dies.

Um es vorwegzunehmen: Einen Richtwert für die Gebühren gibt es deutschlandweit nicht. Wer wissen will, was es kostet, ein Tier im Tierheim abzugeben – aus welchen Gründen auch immer –, der sollte sich persönlich erkundigen. Denn die Internet-Seiten helfen oft nicht weiter. Nur die wenigsten Einrichtungen nennen konkrete Summen. Was dazu führt, dass Tierhalter manchmal völlig falsche Vorstellungen haben.

„Tatsächlich gibt es auch Menschen, die noch Geld erwarten, wenn sie uns ihr Tier bringen“, sagt Timo Franzen. Der Leiter des Tierheims Düsseldorf und seine Kollegen sind die Diskussionen inzwischen leid, warum eine Abgabe den Tierhalter stattdessen etwas kostet.

Seit einem Jahr verlangt Franzen deshalb keine Gebühren mehr: „Es lohnte sich einfach nicht, mit den Leuten darum zu streiten und ihnen hinterher noch eine Quittung ausstellen zu müssen. In der Zeit können wir Sinnvolleres tun.“ Dabei waren die Gebühren vergleichsweise gering: Für eine Katze wurden 15 und für einen Hund 20 Euro erhoben.

Besser abgeben als aussetzen

Im Tierheim Pirmasens wiederum können sämtliche Tiere schon seit Jahren kostenlos abgegeben werden. Spenden sind willkommen, aber kein Muss. „Wir nehmen bewusst keine Abgabegebühr, um die Schwelle so niedrig wie möglich zu halten“, sagt die zweite Vereinsvorsitzende Birgit Oster.

Angesichts des Handels im Internet will man dort außerdem vermeiden, „dass die Tiere zu einem Wanderpokal werden und man sie einfach ohne Sinn und Verstand weitergibt“, so Oster. Im Tierheim könne man stattdessen gezielt nach dem besten Zuhause suchen.

Auch in Köln-Dellbrück verzichten die Träger auf Gebühren. „Weil wir nicht wollen, dass die Leute die Tiere sonst bei Ebay verkaufen oder aussetzen“, sagt Sprecherin Sylvia Hemmerling. In Münster ist die Regelung nicht ganz so eindeutig. Eigentlich müssen die Besitzer hier 80 bis 100 Euro für die Abgabe eines Hundes und 50 Euro für eine Katze bezahlen.

Aber eben nur eigentlich: „Es ist eher die Ausnahme, dass wir eine Gebühr erheben“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Doris Hoffe. „Die Menschen, die sich von ihren Tieren so leichtfertig trennen, sind nicht gewillt, mit nur einem geringen Beitrag für die weitere Versorgung aufzukommen.“

Hohe Kosten für Betreuung

Doch die Liste der Kosten, die für eine artgerechte Betreuung auf die Heime, also die Tierschutzvereine, die sie betreiben, zukommt, ist lang. „Nicht nur die Erstuntersuchung beim Tierarzt, die Unterbringung, Fütterung und Versorgung durch Fachpersonal, sondern auch eventuelle spätere Behandlungen und Training sind unvermeidbare Kostenpunkte“, sagt die Sprecherin des Tierheims München, Kristina Berchtold.

Manche Tiere kommen auch schwer krank, verletzt oder verwahrlost an, sodass sie länger intensiv versorgt werden müssen. In solchen Fällen werden in München die Gebühren entsprechend angepasst. Eine Katze kostet 60 Euro bei der Annahme, ein Hund 110 Euro. Ein Listenhund, also eine laut Verordnung potenziell gefährliche Rasse, ohne Gutachten kostet 250 Euro. Hinzu kommen noch 30 Euro für Tiere ohne Chip und 40 Euro für eine fehlende Impfung.

„Grundsätzlich nichts zu verlangen, wenn man sein Tier abgibt, finden wir nicht richtig“, sagt Kristina Berchtold. Schließlich entstünden ja Kosten, und die Menschen, die vorab die Entscheidung getroffen hätten, sich ein Tier anzuschaffen, sollten sich daran auch beteiligen. Mit jedem Einzelnen werde darüber gesprochen, erklärt die Sprecherin. So habe man bisher mit jedem eine Lösung gefunden, auch wenn jemand nicht viel Geld habe.

Verantwortung übernehmen

Auch in Berlin gibt es eine solche Regelung: Hier kostet eine Katzen-Abgabe zwischen 50 und 245 Euro, für Hunde werden 100 bis 250 Euro erhoben. Laut der Vorsitzenden des Tierschutzvereins, Eva Rönspieß, lassen sich jederzeit individuelle Regelungen wie Ratenzahlungen vereinbaren.

Dem Tierheim gehe es vor allem darum, den Menschen deutlich zu machen, dass sie eine Verantwortung hätten. „Tiere sind kein Spielzeug, sondern brauchen Futter, Wasser, medizinische Versorgung und Beschäftigung“, so Rönspieß. „Das kostet eben, und jede verantwortungsbewusste Person sollte diese Fürsorge im Tierheim auch finanziell wertschätzen.“

Nach Ansicht des Tierschutzbundes verstärken Welpenhandel und unseriöse Verkäufe im Internet das Problem, weil sie Spontankäufe und einen leichtfertigen Umgang mit Tieren erleichtern. „Wir raten dringend von Onlinekäufen ab und mahnen kontinuierlich, dass man sich vor einer Anschaffung gut überlegen soll, was auf einen zukommt“, sagt Sprecherin Lea Schmitz. „Man muss sich bewusst machen: Ein Lebewesen ist kein Konsumgut.“ Eine Abnahmegebühr in Tierheimen hält sie für „absolut gerechtfertigt“: Auch Summen von 250 Euro seien nur ein Bruchteil der Kosten, die auf ein Tierheim zukämen.

Nachgebohrt wird nicht

Als Gründe für eine Abgabe des Tieres werden außer finanziellen Schwierigkeiten Überforderung, schwindendes Interesse, Zeitmangel, Umzug oder problematisches Verhalten des Tieres angegeben. „Auch die klassische Allergie wird als Abgabegrund mitgeteilt“, sagt Sven Fraaß, Sprecher des Tierheims in Hamburg, wo die Gebühren sehr variabel seien. „Ein passendes Attest gibt es aber selten dazu.“ Genauso selten haken die Tierschützer, die die ungeliebten Vierbeiner annehmen, meist in puncto der Abgabegründe nach.

So wird in Münster direkt akzeptiert, wenn sich jemand von seinem Tier trennen will oder muss. „Unsere Erfahrungen haben uns gelehrt: Wenn der Entschluss gefasst ist, fehlt es oft an emotionaler Bindung und an Interesse für Problemlösungen“, sagt Doris Hoffe. Deshalb nehme man das Tier ohne Gegenrede an und versuche, so viel wie möglich darüber zu erfragen.

Auch woher genau die Tiere und ihre Halter stammen, spielt für die meisten Heime keine Rolle. Entscheidender für die Annahme ist eher die individuelle Situation und ob genügend Plätze vorhanden sind.

Wichtig ist für Kristina Berchtold aus dem Münchner Tierheim: „Manche schwindeln aus Scham, weil sie die wahren Gründe für die Abgabe nicht nennen wollen. Aber das Schlimmste, was man einem Hund antun kann, ist, zu behaupten, er hätte gebissen, wenn es nicht so war.“ Das nämlich erschwere die Vermittlung, weil man diese Information gegenüber Interessenten angeben müsse – auch wenn es das Tier dann zu Unrecht stigmatisiere.