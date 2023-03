Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Graureiher gehört zu den regelmäßigen, wenngleich eher seltenen Brut- und Jahresvögeln in Rheinland-Pfalz. Er ist der einzige Reiher, der sich auch in die Nähe von Menschen traut. An Gartenteichen wird er aber meist nicht gerne gesehen. Was man gegen den tierischen Fischdieb tun kann und was man besser bleiben lassen sollte.

Blaugraues Gefieder am Rücken, schwarz die Schwungfedern, ein weißlicher Hals, der selten gerade ist, dafür drei schwarze Kleckslinien auf der Vorderseite zeigt und zwei kecke,