Klein, niedlich, aber in deutschen Wäldern unerwünscht: Der Chinesische Muntjak (Muntiacus reevesi) oder auch Zwergmuntjak gilt hierzulande als gebietsfremde Tierart, die in freier Natur dem heimischen Ökosystem schadet. Auch in Rheinland-Pfalz ist der kleine Hirsch aus Fernost bereits aufgetaucht. Warum er zur Gefahr für seine großen Verwandten werden könnte.

In die Schlagzeilen kamen die kleinen Invasoren im März 2020, als einzelne Tiere in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz gesichtet wurden. Die zuständigen Landesämter bemühen