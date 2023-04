Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt verschiedene Wege, sich mit der Natur zu verbinden: von Waldbaden über Wandern bis Hundehaltung. Wer eine besonders schnelle und intensive Erdung sucht, der sollte sich eine Herde Hühner anschaffen. Dort wo das möglich ist, wird es das Leben des Hühnerhalters oder der Hühnerhalterin auf vielen Ebenen verändern. Ein Erfahrungsbericht.

So schnell die naturverbindende Wirkung auch einsetzt, so aufwendig ist die Vorbereitung einer Hühnerhaltung. An erster Stelle steht die kostenlose (An)Meldung der Haltung beim Veterinäramt,