Haben Fische Lieblingsfutter? Aber ja, sagen Aquarianer. Nicht jede Art bevorzugt Standard-Trockenfutter. Manche fressen sogar ausschließlich Lebendfutter. Der Handel bietet eine schier unüberschaubare Menge unterschiedlicher Futtersorten an. Welche Futtertiere kann ich selber züchten, um für Abwechslung im Leben der Schuppentiere zu sorgen?

Es muss nicht immer nur Trockenkost für Zierfische in Form von Flocken, Pellets, Granulat und Tabletten sein. Der Speiseplan kann mit Frost- und Lebendfutter abwechslungsreicher gestaltet werden. Die Fische danken es mit besserer Kondition, schöneren Farben und vermehrter Bereitschaft zur Fortpflanzung. Durch den Anreiz lebender, sich im Wasser bewegender Futtertiere wird zudem der Jagdtrieb vieler Fische geweckt.

Aber längst nicht jede Futtertierart sind bei allen Zierfischen gleichermaßen beliebt. Es gibt Vorlieben: Während Salmler, Grundeln, Kärpflinge, Barben, Bärblinge und Buntbarsche begeistert bei roten Mückenlarven zuschnappen, lassen Panzerwelse diese oft links liegen – egal ob in lebender oder gefrosteter Form.

Stechmücken können auch hilfreich sein

Allgemeiner Beliebtheit erfreuen sich Artemiakrebse, Bachröhrenwürmer (Tubifex), Wasserflöhe, weiße und schwarze Mückenlarven. Letztere können auch draußen in Behältern angezogen werden. Schnaken fliegen von selbst zur Eiablage an. Um eine Stechmückenplage und möglichen Ärger mit den Nachbarn zu vermeiden, empfiehlt sich ein Abfischen der Eimer oder Kübel in kurzen Abständen.

Ebenfalls auf Balkon und Terrasse können Wasserflöhe gezüchtet werden. Hier ist es ratsam, auf Stämme zurückzugreifen, wie sie in manchen Beton-Wasserbecken von Friedhöfen anzutreffen sind. Erfahrungsgemäß lassen sich dagegen mit Wasserflöhen aus dem Handel keine längerfristigen Zuchten erzielen.

Gefüttert werden sollten die Wasserflöhe in regelmäßigen Abständen mit einer Prise Trockenhefe. In der kalten Jahreszeit können Behälter mit Wasserflohansätzen ruhig auch einmal zur Gänze durchfrieren. Das wirkt sich nicht nachteilig aus, da überwinternde Dauereier dafür sorgen, dass auch im nächsten Frühjahr wieder Jungtiere dieser Kleinkrebsart erscheinen. Abgefischt werden sollten zur Futtertierentnahme Wasserflöhe immer mit einem grobmaschigen Netz, damit kleinere Exemplare – im wahrsten Sinne des Wortes – durchkommen und sich weiter vermehren können.

Auf lästige Planarien im Futterbeutel achten

Im Haus können die zu den Ringelwürmern gehörenden Enchyträen und Artemiakrebse für erwachsene Fische gezüchtet werden. Für Artemia gibt es im Fachhandel entsprechende Kultursets. Enchyträen können auf Seramis, Kokosfaser oder spezieller Enchyträen-Zuchterde gehalten und vermehrt werden. Im Haus angesetzte Essigälchen, Infusorien (Aufgusstierchen) und frischgeschlüpfte Artemianauplien wiederum dienen Jungfischen als Erstfutter.

Aufpassen muss man bei lebendem Tubifex, das bei vermehrten Gaben im Winter Panzerwelse zum Ablaichen anregen kann. In den kleinen Kunststoffbeuteln aus dem Handel können sich nämlich Planarien befinden, die in der Aquaristik als Parasiten gefürchtet sind, sich massenhaft vermehren und ein Aquarium regelrecht zukleistern können. Die weißgrauen bis schwarzen Strudelwürmer, die von der Körperform her etwas an Nacktschnecken erinnern, setzen sich in den Futterschläuchen der roten Tubifexklumpen ab und halten sich oberhalb davon auf.

Frostfutter muss in der Tiefkühltruhe oder im Tiefkühlfach des Kühlschranks aufbewahrt werden, Lebendfutter im Gemüsefach des Kühlschranks. Lebende weiße Mückenlarven sollten binnen zwei, drei Tagen verfüttert werden, Tubifex und rote Mückenlarven innerhalb von sechs, sieben Tagen.

Frostfutter hält sich wesentlich länger, Artemia zum Beispiel mehr als anderthalb Jahre. Um die Kühlkette nicht zu unterbrechen, empfiehlt sich für den Transport nach Hause die Verwendung von Kühlboxen und -akkus.