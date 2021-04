Was in Menschenkliniken längst medizinischer Alltag ist, wird langsam auch in Tierkliniken Routine: Bluttransfusionen. Wir haben einem Team in Spiesen-Elversberg über die Schulter geschaut, das sich auf diese lebensrettende Maßnahme bei Katzen spezialisiert hat.

Mieze wirkt schlapp, teilnahmslos und torkelt, und vielleicht blutet das Tier aus Nase und Maul. Diese Symptome können auf eine Vergiftung mit Rattengift hindeuten. Dann heißt es: auf schnellstem Weg zum Tierarzt. Meist wird er den Patienten nach einer Erstversorgung an spezialisierte Kliniken wie die im saarländischen Spiesen-Elversberg verweisen. Hier nimmt sich ein erfahrenes Team aus Veterinärmedizinern und Personal dieser „Notfelle“ an und kann eine lebensrettende Bluttransfusion einleiten.

Die Aufnahme von Rattengift ist einer der Gründe, warum eine Bluttransfusion bei Katzen notwendig sein kann. Andere sind Nachblutungen in Folge von Operationen oder Infektionskrankheiten wie die Feline Infektiöse Anämie (FIA), eine bakterielle Erkrankung durch Mycoplasmen, die zu einer Blutarmut führen kann. Doch was auch immer der Grund ist, Voruntersuchungen von Spender und Empfänger sind wichtig, denn nur so ist gewährleistet, dass es nicht zu unerwünschten Folgen kommt.

Angeborene Antikörper gegen fremde Blutgruppen

Dazu gehört eine Bestimmung der Blutgruppe. „Bei der Katze unterscheidet man im Wesentlichen zwischen drei Blutgruppen: A, B und AB, seit neuestem C genannt“, berichtet Monika Rieger, eine der Kliniktierärztinnen, die auf dieses Gebiet spezialisiert ist. Die meisten Katzen weisen Blutgruppe A auf, vor allem exotische Rassekatzen haben Blutgruppe B, während Blutgruppe C sehr selten ist. Katzen haben im Gegensatz zum Hund angeborene Antikörper gegen eine nicht übereinstimmende Blutgruppe, wodurch es bereits bei der ersten Transfusion zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen kann.

Diese Antikörper sind Bestandteile im Lebenssaft. Werden nicht passende Blutgruppen bei einer Transfusion vermischt, bilden sich Verklumpungen, die zu Schädigungen und schlimmstenfalls zum Tod des Tieres führen können. „Deswegen muss man genau aufpassen, welche Blutgruppen kombinierbar sind“, betont Rieger. Die Bestimmung erfolgt zwar ganz unkompliziert durch ein Tröpfchen Blut auf einem Teststreifen, dennoch kommen, wenn möglich, als Spender-Empfänger-Paare Geschwisterkatzen bevorzugt zum Zuge. Ein solch enges Verwandtschaftsverhältnis vermindert die Wahrscheinlichkeit von Nebenreaktionen.

Strenge Auswahlkriterien für tierische Spender

Bevor die Nadel bei dem Spendertier gelegt wird, ist eine gründliche Untersuchung des Gesundheitszustandes inklusive Impfstatus erforderlich, denn längst kommt nicht jedes Tier dafür in Frage. „Freigänger oder Katzen mit Infektionskrankheiten können wir aufgrund der gesetzlichen Grundlagen nicht in unsere Kartei aufnehmen“, hält Rieger fest. Zu groß ist die Gefahr, dass bei einer Transfusion Erreger auf das Empfängertier übertragen werden können.

Daher sind alle potenziellen Blutspender in der Klinik auf die Viruserkrankungen Leukose (FeLV) und Feline Immundefizienz (FIV), eine Erkrankung, die Immunschwäche verursacht, getestet. Weitere Ausschlusskriterien sind ein zu junges oder zu hohes Alter, ein zu niedriger Anteil an roten Blutkörperchen und ein zu geringes Körpergewicht der Spenderkatze. „Optimal ist ein Gewicht um vier bis fünf Kilogramm“, so die Tiermedizinerin.

Die Bluttransfusion verläuft anders als bei Mensch oder Hund, bei denen der entnommene Lebenssaft in Beuteln gesammelt, gelagert und bei Bedarf übertragen werden kann. „Bei Katzen führen wir nur Vollbluttransfusionen durch, bei denen maximal 25 Milliliter entnommen werden“, berichtet Rieger. Dazu wird das Spendertier gegebenenfalls leicht sediert, bevor die Nadel an der Halsvene gelegt wird. Das Blut wird mit einer Spritze entnommen, in der sich ein Gerinnungshemmer befindet. Ihr Inhalt wird dem Empfängertier meist über einen Venenzugang am Vorderbein injiziert.

Die Tierklinik in Spiesen-Elversberg führt im Jahr etwa zehn bis 15 Bluttransfusionen bei Katzen durch. In der Spenderkartei der Klinik sind rund zehn Katzen aufgenommen, die einen Querschnitt der Blutgruppen abbilden. Ihre Frauchen und Herrchen stehen bei Notfällen rund um die Uhr zur Verfügung, damit sich ihre Stubentiger, wann immer erforderlich, als Lebensretter für ihre Artgenossen erweisen können.