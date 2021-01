Zusammen ist man weniger allein. Den Kontakt zu Menschen kann ein Haustier zwar nicht ersetzen - aber es kann ein richtig guter Begleiter sein. Vor allem seit Pandemie-Beginn sind Haustiere gefragt.

Dresden (dpa/tmn) - Er ist verspielt, kuschelig, schaut einen mit großen, treuherzigen Augen an - und er wäre eine gute Unterhaltung, denn der Partner hat einen gerade verlassen. Mit dem Hund an der Seite wäre man immerhin nicht mehr allein.

Was im ersten Moment abwegig klingt, ist tatsächlich der Gedanke von einigen Menschen, die sich aus irgendeinem Grund plötzlich einsam fühlen.

Und ganz so weit hergeholt ist er gar nicht, sagt Frank Nestmann. Er ist Teil einer Forschungsgruppe an der TU Dresden, die die Beziehung zwischen Tier und Mensch untersucht. „Es ist ohne Zweifel so, dass Menschen, die Haustiere haben, weniger einsam sind“, sagt er.

Haustiere strukturieren den Alltag

Haustiere würden Gesellschaft bieten, Freude machen und: „Sie strukturieren den Alltag.“ Denn sie müssten gefüttert und gepflegt werden. „Dadurch erlebt der Mensch eine Wirksamkeit. Und das bedeutet wiederum eine Erhöhung des eigenen Selbstwertgefühls“, so Nestmann.

Auch für Annette Rost vom Tierschutzverein Berlin kann es eine große Bereicherung sein, wenn ein einsamer Mensch ein Haustier bei sich wohnen lässt. Ein Gedanke, der gerade in der Corona-Krise häufig aufkommt. Rost weiß von vielen, vor allem kleineren Tierheimen, die bereits Anfang der Krise kaum mehr Tiere in der Vermittlung hatten.

Nachfrage in Pandemiezeiten gestiegen

Eines der Tierheime, die von einer hohen Nachfrage berichten, ist das Tierheim Fulda Hünfeld. „Bei den