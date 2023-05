Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Wem auf dem Osterspaziergang ein buntes Wesen mit zarten Flügeln über den Weg flattert, darf sich glücklich schätzen. Schmetterlinge könnten in Zukunft noch seltener werden als sie es ohnehin schon sind. Ein Blick in die größte Schmetterlingssammlung der Welt in München.

Axel Hausmann setzt per Knopfdruck Rollschränke in Bewegung. Zum Vorschein kommen übereinandergestapelte dunkle und helle Holzkästen. 85.000 Kästen sind es insgesamt.