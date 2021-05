Der scheue Gimpel ist ein seltener Gast in unseren Gärten. Wer den hübschen, farbigen Gesellen anlocken will, muss aber gar nicht so viel tun, um ihm ein wenig unter die bunten Federn zu greifen – im Gegenteil.

Wenn einer unserer heimischen Singvögel auffallend schick daher kommt, dann auf jeden Fall der Gimpel (Pyrrhula pyrrhula). Viele kennen den zur Familie der Finken gehörenden gedrungenen Vogel auch unter dem Namen Dompfaff. Vor allem das Männchen ist mit seinem hochroten Bauch, dem stahlgrauen Rücken und den schwarzen Flügeln mit kräftig weißer Binde ein Hingucker. Ins Auge stechen zudem der weiße Bürzel und natürlich die tiefschwarze Kappe, die sich der Gimpel bis über den Schnabel gezogen zu haben scheint.

Das Weibchen trägt die gleiche Musterung, ist in den Farben aber deutlich dezenter, um nicht zu sagen blasser. Die Jungvögel sind bis zur Mauser zum Erwachsenengefieder noch diffus graubraun gefärbt und kommen ohne die schwarze Kappe daher.

Lücken in der Vorderpfalz

In Rheinland-Pfalz ist der Gimpel ein regelmäßiger Brutvogel, der nicht als gefährdete Art gilt. Laut dem ornithologischen Nachschlagewerk „Die Vogelwelt von Rheinland-Pfalz; Band 4.2 Singvögel“, herausgegeben von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz, bestehen nur in landwirtschaftlich intensiv genutzten und daher waldfreien Bereichen des rheinhessischen Tafel- und Hügellandes sowie lokal in der Vorderpfalz Lücken im Vorkommen.

„Trotzdem ist diese Art nicht häufig und nicht automatisch im Artenspektrum eines jeden Dorfrandes, Waldabschnitts oder Gehölzes vertreten“, sagt Peter Ramachers, Landeskoordinator Monitoring häufiger Brutvögel. Außerdem verhalte sich der Gimpel sehr unauffällig. „Ich genieße es immer besonders, wenn ich einen oder eine kleinere Gruppe zu Gesicht bekomme. Trotz fast täglicher Exkursionen und Spaziergänge durch Wald, Feld und Flur gelingt es mir manchmal wochenlang nicht, einem Gimpel zu begegnen“, so Ramachers über den „kleinen Dicken“, der ja doch eine auffallende Art sei. Sein roter Bauch toppe hinsichtlich der Farbe alle anderen heimischen rot gefärbten Singvögel wie Gartenrotschwanz, Bluthänfling und Rotkehlchen.

Als Paare unterwegs

Wer das Glück hat, in seinem Garten einen Gimpel beobachten zu können, wird es bestätigen: Sie treten fast immer paarweise auf. Die Vögel führen oft eine mehrjährige Partnerschaft. Sie brüten in dichten und verbuschten Nadel-Mischwäldern, Friedhöfen, Parks und auch in größeren Gärten mit Baumbestand. Das kunstvoll geflochtene Nest hängt meistens gut versteckt in den äußeren Ästen eines Nadelbaumes, wird aber zunehmend auch in jüngeren Laubbäumen und Büschen angelegt.

Um ein Gimpelpaar zum Nestbau im Garten zu animieren, braucht es vor allem immergrüne Gehölze oder ein entsprechendes Angebot an Bäumen. Wurde der Garten als Brutstätte auserkoren, wäre ein Heckenschnitt während der Brutzeit fatal und vernichtend für die Brut. Dies gilt für alle Gartenbrüter, die sich ungern rund um das Nest beschneiden lassen.

Ein Platz zum Nestbau reicht natürlich noch lange nicht. Der Gimpel muss auch etwas fressen und braucht reichlich Nahrung, um die Jungen aufzuziehen. „Während der zweiwöchigen Brutzeit füttert das Männchen das brütende Weibchen. Sie verzehren fast nur Pflanzennahrung, Beeren und Samen von Staudenpflanzen sowie Laubbaumknospen“, erläutert Ramachers.

Samen stehen hoch im Kurs

Wer in Teilbereichen seines Gartens einfach mal nichts tut, kann Familie Gimpel aktiv unter die bunten Federn greifen. Die Vögel mögen besonders die kleinen Samen von Stauden und Kräutern. Wer ihnen die Blütenstände stehen lässt und die Stauden erst im Frühjahr zurückschneidet, der sichert ihnen im Winter die eine oder andere leckere Mahlzeit.

Im Winter überwindet der Finkenvogel seine Scheu und lässt sich an Futterhäuschen sehen, um mit seinem kräftigen Schnabel Sonnenblumenkerne zu knacken und am Fettfutter zu naschen. Dabei tauchen gelegentlich auch Gimpel aus Nord- und Osteuropa bei uns auf. Der „Pfälzer“ bleibt in der Regel in seiner Heimat. Nur wenn das Wetter richtig unangenehm wird und kein Futter mehr zu erwarten ist, fliegt er ein kleines Stückchen weiter in Richtung Süden.

Bevor im Frühjahr ein Nest gebaut wird, was weitgehend von Frau Gimpel übernommen wird, verhalten sich die Vögel mitunter seltsam. Nicht der Mann, sondern das Weibchen lockt ihren Partner mit Gesang und ihrer Körpersprache. Bei Jungvögeln, die sich erstmals einen Partner suchen, geht das Weibchen den Herrn in Rot zuweilen recht massiv an. Reagiert der Gimpelmann aus ihrer Sicht nicht richtig, kann er sich dabei erhebliche Blessuren des attackierenden Weibchens zuziehen.

Gesungen wird nur leise

Während der Brutzeit verhält sich der Gimpel dann eher unauffällig. Das gilt auch für seinen leisen, vor sich hin plaudernden Gesang. „Am häufigsten hört man noch sein weich geflötetes, in der Tonlage abfallendes „diüü“, das richtig melancholisch klingt“, schildert der Ornithologe Ramachers. Auch bei der Nahrungssuche in Bäumen und Büschen zeigen sich die Vögel als eher leise Vertreter ihrer Art. „Es ist eine Augenfreude, wenn man die immer etwas dicklich wirkenden Gimpel bei der konzentrierten Nahrungssuche in den Ästen beobachten kann. Wie sie sich hangeln und strecken können, um auch die äußersten Zweigspitzen auf Verwertbarkeit zu untersuchen“, berichtet Peter Ramachers begeistert über seine Begegnungen mit dem Gimpel.

Wer einen Gimpel irgendwo im Geäst beobachtet, vielleicht noch sein sanftes „diüü“ oder „pjüüh“ hören darf, erlebt einen ruhig wirkenden, fast schon erhabenen Vogel. Mag sein, es war diese Ausstrahlung, die im Zusammenhang mit dem schwarzen „Hut“ und dem knallroten Bauch den seit Jahrhunderten überall bekannten Namen „Dompfaff“ geprägt hat.

