Monchi ist ein Kater. Seine Geschichte ist beispielhaft für die vieler anderer Haustiere, die unbedacht während des Corona-Lockdowns angeschafft wurden. Und nicht mehr in den Kram passten, als der Alltag wieder normal wurde. Wir haben übersetzt, was Monchi in Katzensprache berichtet hat.

Hallo oder besser Hello, denn ich bin eine Katze der Rasse Scottish Fold, was übersetzt Schottische Faltohrkatze heißt, und müsste eigentlich auf schottisch miauen. Tue ich aber nicht,