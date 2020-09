Jeder hat sich schon einmal an Hauswänden gesehen: Stinkwanzen. Besonders wenn sie in die Wohnung eindringen, können sie sehr lästig werden. Damit die Tiere den Weg ins Innere erst gar nicht finden, hilft nur eins.

Jetzt ist wieder Stinkwanzenzeit. Jährlich zum Übergang vom Spätsommer zum Frühherbst machen sich die Insekten auf die Suche nach einem passenden Winterquartier und belagern dabei in Scharen auch Hausfassaden.

Unterschlupf finden sie meist unter Topfuntersetzern, in Rollladenkästen, in Spalten und Rissen im Mauerwerk. Oft findet eine Wanze dann auch den Weg ins Innere. Für den Menschen ist die Stinkwanze, auch Baumwanze genannt, ungefährlich. Findet man eine in seiner Wohnung oder seinem Haus, sollte man sie direkt entfernen. Ein Weiblichen kann nämlich bis zu 100 Eier legen. Zerdrücken sollte man die Tiere aber nicht. Die Insekten sondern nämlich ein stark riechendes Sekret aus.

Für die Abwehr hilft nur eins: Fenster und Türen geschlossen zu halten. Dadurch, dass die Stinkwanzen warme Sonnentage im Herbst mögen, kann man damit rechnen, dass sie wieder verschwinden, wenn die Temperaturen sinken. Ursprünglich stammen die Insekten aus Ostasien. Bei uns in Deutschland gibt es die Insekten allerdings noch nicht lange. Erst 2011 wurden die Tiere zum ersten Mal entdeckt.