Ein Leben führen wie im Film und den richtigen Mann mit dem passenden Konto finden: diese Woche schaffen es gleich zwei Rollenspiele in die Top Ten der iOS-Game-Charts.

Berlin (dpa) - Virtuelle Selbstverwirklichung in einer Welt ohne reale Probleme: Spiele, die sich im Prinzip nur einer Alltagssimulation widmen, gab es schon vor 20 Jahren und sind auch heute noch erfolgreich.

Nun schafft es wieder ein Spiel unter die Top Ten der Woche und zeigt einmal mehr, dass es auch ohne Action und konkrete Ziele gehen kann. In „BitLife DE - Lebenssimulation“, schlüpft man in die Rolle eines Avatars und trifft Entscheidungen über sein Leben. Die Konsequenzen muss man natürlich auch tragen.

Das textbasierte Spiel gibt jede Richtung frei: will man berühmt werden, an Drogen sterben, dafür allerdings für Furore und ordentlich Schlagzeile sorgen oder eher doch lieber ein bescheidenes Leben mit einem sicheren Einkommen in der Vorstadt führen? Alles ist möglich - that's life!

Auch das nächste Top Ten Game geht unter die Rollenspiele. Bei „Money Honey!“ müssen Spielerinnen zwischen verschiedenen Männern wählen, die ihnen Geschenke machen möchten. Ob Pilot, Fußballer oder Polizist: je nach Vermögen und Beruf des ausgewählten Mannes, erhält man entsprechende Geschenke. Leider ist die subtile Nachricht dieses doch sehr einfachen Spiels: Sei eine Frau, die nur Männer mit Geld datet. Unter Berücksichtigung eines Bildungsauftrages, scheitern die Entwickler hier krachend. Für Jugendliche ist dieses Spiel daher mit Vorsicht zu genießen, denn Kinder sollten nicht zu High Heels tragenden Goldgräberinnen aufschauen.

Top iPhone Games

Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 6 Pou Zakeh Limited 1,99 7 Football Manager 2022 Mobile SEGA 9,99 8 Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar Games 6,99 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Doodle Jump Lima Sky 0,49

Meistgeladen

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 BitLife DE - Lebenssimulation Goodgame Studios kostenlos 2 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 3 Zen Match - Relaxing Puzzle Good Job Games kostenlos 4 Collect Em All! Voodoo kostenlos 5 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos 6 Water Sort Puzzle IEC GLOBAL PTY LTD kostenlos 7 Money Honey! Rollic Games kostenlos 8 Hyper Drift! Irina Andreeva kostenlos 9 Clash Royale Supercell kostenlos 10 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos

Top iPad Games

Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Football Manager 2022 Mobile SEGA 9,99 6 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 7 Stardew Valley Chucklefish Limited 4,99 8 CHUCHEL Amanita Design s.r.o. 0,99 9 EXIT - Der Fluch von Ophir USM 5,99 10 Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar Games 6,99

Meistgeladen