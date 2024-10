Ob auf der Piste, im Eiskanal oder auf der Laufbahn: In dieser Wintersport-Simulation wird es eisig. Wer am Ende oben auf dem Podest stehen möchte, muss sich als Multitalent beweisen.

Berlin (dpa/tmn) - Vom Skispringen über Curling bis hin zum Biathlon bieten die «Winter Games 2023» eine breite Palette an sportlichen Herausforderungen. Insgesamt warten zehn verschiedene Wintersport-Disziplinen auf die Spieler und Spielerinnen.

Um die Mechaniken des Spiels kennenzulernen, ist der Trainingsmodus ein idealer Einstiegspunkt. Dieser kann bequem über das einfach gehaltene Hauptmenü aufgerufen werden. Im Trainingsmodus lassen sich alle Sportarten ohne Leistungsdruck ausprobieren, sodass man sich in Ruhe mit den Abläufen vertraut machen kann, bevor es in die ersten Wettkämpfe geht.

Simple Steuerung - aber Timing ist alles

Die Steuerung gestaltet sich dabei recht simpel. In der Regel müssen die Tasten zur richtigen Zeit gedrückt oder gehalten werden - ein gutes Timing ist also von Vorteil. Bei einigen Disziplinen wie Super-G oder Zweierbob ist zudem präzises Manövrieren erforderlich, was dem Ganzen einen leichten Rennspielcharakter verleiht.

Sobald die grundlegenden Fähigkeiten erlernt sind, ist es an der Zeit, das eigene Können in den verschiedenen Wettkämpfen unter Beweis zu stellen. «Winter Games 2023» hält dafür einige Optionen bereit.

Anfänger starten am besten mit dem Amateur-Cup

Für Anfänger bietet sich der Amateur-Cup an, welcher im Gegensatz zum Pro-Cup nur fünf der zehn Sportarten umfasst. Sollte es dennoch einmal zu langweilig werden, kann man den Wettbewerb nach Lust und Laune in einem benutzerdefinierten Modus selbst zusammenstellen. Leicht, Mittel oder Schwer: Neben der Vielzahl an Disziplinen muss vor jedem Wettbewerb einer von drei Schwierigkeitsgraden gewählt werden.

Außerdem stehen über 50 Nationen zur Auswahl, deren Athletinnen und Athleten am eisigen Sporttreiben teilnehmen können. Sind einmal alle Voreinstellungen getroffen, tritt man auf der Jagd nach der Goldmedaille gegen eine KI an. Einen Onlinemodus gibt es nicht, es kann aber lokal mit bis zu vier Teilnehmern im Splitscreen gespielt werden.

Optisch altbacken, aber mit solidem Gameplay

Optisch macht die Sportsimulation von Wild River Games einen eher nicht mehr ganz so zeitgemäßen Eindruck. Die Animationen der Sportler und Zuschauer sind etwas in die Jahre gekommen und auch der Rest der Grafik lässt nicht unbedingt vermuten, dass das Spiel erst im Jahr 2022 veröffentlicht wurde.

Da der Markt der Wintersport-Spiele aber eher dünn besiedelt ist und die Saison vor der Tür steht, lohnt sich ein Blick auf «Winter Games 2023» dennoch. Wer auch ohne den neuesten Look auskommt, kann damit einige spaßige Stunden verbringen.

«Winter Games 2023» ist ab zehn Euro erhältlich und kann auf den Plattformen Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series und PC gespielt werden.