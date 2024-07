Die Fotos in der Whatsappgruppe sind pixelig, klein und eher unansehnlich? Was viele nicht wissen: Das geht auch anders und in höherer Qualität. Und so funktioniert's.

Berlin (dpa/tmn) - Mama schickt pixelige Bilder vom Familienfest und Opa druckt den Fotokalender mit minikleinen Fotos der Enkel aus der Whatsapp-Gruppe? Das muss nicht sein. Denn mit dem Messenger Whatsapp lassen sich Fotos auch in höherer Auflösung verschicken, wenn man mag sogar dauerhaft.

Um diese HD-Funktion zu aktivieren, müssen mus man lediglich in den App-Einstellungen unter «Speicher und Daten» die Option «Medien-Upload-Qualität» auswählen und dort die HD-Übertragung aktivieren. Mit dieser Änderung werden Fotos und Videos als Standard in höherer Auflösung versendet.

Bessere Qualität, aber für Großformat-Druck reicht es nicht

Die Qualität der übertragenen Bilder ist nun deutlich höher, aber: Die Fotos werden für die Übertragung nach wie vor komprimiert, erklärt «chip.de». Damit wird der Datendurchsatz minimiert. So hält gebuchtes Datenvolumen länger.

Wer Bilder in hoher Qualität versenden will - vielleicht für Opas nächsten Fotokalender - schickt sie deswegen besser nicht per Whatsapp. Andere Messenger - zum Beispiel Threema - ermöglichen die Übertragung in Originalqualität. Wer nicht noch eine App installieren will, schickt sie besser in Originalauflösung per E-Mail.