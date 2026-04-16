Plötzlich ein Punkt ganz oben im Display? Wer wissen will, was das auf dem Handy bedeutet, muss die Farbcodes kennen: Grün und Orange haben mit Kamera und Mikro zu tun. Aber was ist mit Weiß?

Berlin (dpa/tmn) - Mal mittig, mal rechts - aber immer am oberen Displayrand: Dort tauchen immer einmal wieder kleine, farbige Punkte auf. «Was hat das zu bedeuten?», fragt man sich.

Ganz einfach. Beim iPhone bedeutet das Folgendes:

Grüner Punkt in der Statusleiste: Gerade verwendet eine App nur die Kamera oder die Kamera und das Mikrofon.



Oranger Punkt in der Statusleiste: Gerade verwendet eine App das Mikrofon.

Der Hintergrund für das Signal ist so einfach wie einleuchtend: Nutzerinnen und Nutzer sollen darüber informiert sein, wenn die Kamera läuft oder das Mikrofon aufzeichnet. So können sie im Zweifel auch aufmerksam werden, wenn eine Anwendung diese sensiblen Geräte vielleicht heimlich oder unerwartet nutzt.

Android kennt auch Punkte - aber nicht in Orange

Bei Android stellt sich die Punkt-Farbenlehre seit der Betriebssystem-Version 12 übrigens ganz ähnlich dar. Dort bedeutet ein grüner Punkt am oberen rechten Displayrand, dass gerade

die Kamera,

die Kamera und das Mikrofon oder

das Mikrofon

verwendet werden. Einen orangefarbenen Punkt kennt Android hingegen nicht.

Und dann kam da noch der blaue Punkt

Dafür aber einen blauen Punkt rechts im Display, der anzeigt, dass gerade eine App

auf die Standortdaten

zugreift. Dieser Punkt ist im März 2026 ganz neu zu Android 16 hinzugekommen.

Und das hat es mit dem «Stellvertreterpunkt» auf sich

Und dann gibt es bei Android noch einen weißen Punkt, der ab und zu eher mittig am oberen Displayrand auftaucht, aber nichts mit Privatsphäre oder Zugriffskontrolle zu tun hat.

Ein weißer Punkt signalisiert hier in der Regel einfach nur, dass neben den angezeigten Systemsymbolen eigentlich noch weitere angezeigt werden müssten, mangels Platz aber gerade nicht alle angezeigt werden können. Stellvertretend für alle nicht angezeigten Symbole steht dann dieser Punkt.