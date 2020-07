Komplizierte Brückenkonstruktionen über reißende Flüsse bauen oder Geländewagen durch unwegsames Gebiet steuern: Der Spielergemeinde wird in dieser Woche einiges abverlangt. Was hat sich in den iOS-Game-Charts getan?

Berlin (dpa-infocom) - Langeweile kommt auch in dieser Woche unter Gamern nicht auf. Beliebt und unter den Top-Plätzen der iOS-Game-Charts sind «Bridge Constructor» und «MudRunner Mobile».

Bei «Bridge Constructor» sind Bauspezialisten gefragt. Als versierter Brückenbaumeister müssen sich die Spieler in 40 verschiedenen Levels beweisen und in kniffligen Situationen Brücken über tiefe Täler oder Flüsse bauen. Ein anschließender Stress-Test gibt Aufschluss über die Qualität der Arbeit.

Wer sich lieber als Landwirt oder Pilot versucht, greift besonders gern auf den «Farming Simulator 20» bzw. den «Real Flight Simulator» zu. Auch diese beiden Apps sind daher in den Top Ten vertreten.

Ebenfalls populär ist derzeit «MudRunner Mobile». Bei dem Spiel geht es darum, die unterschiedlichsten Geländefahrzeuge durch extreme Landschaften zu steuern. In 15 verschiedenen Welten gilt es, sich als echter Offroad-Profi zu beweisen und sein Fahrzeug immer unter Kontrolle zu behalten.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 3 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 4 Pou Paul Salameh 2,29 5 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 6 Bridge Constructor Headup GmbH 0,49 7 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 8 True Skate True Axis 2,29 9 MudRunner Mobile FOCUS HOME INTERACTIVE 6,99 10 RFS - Real Flight Simulator RORTOS SRL 0,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Touchgrind BMX 2 Illusion Labs kostenlos 2 Doctor Care! RUBY OYUN VE YAZILIM DANISMANLIK kostenlos 3 Tie Dye Crazy Labs kostenlos 4 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 5 Good Slice Voodoo kostenlos 6 Tangle Master 3D Rollic Games kostenlos 7 Roblox Roblox Corporation kostenlos 8 Beat Blade: Dash Dance BattleCry HQ Studio kostenlos 9 Pokémon GO Niantic, Inc. kostenlos 10 Magic Tiles 3: Piano Game Amanotes Pte. Ltd. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 3 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 4 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 5 MudRunner Mobile FOCUS HOME INTERACTIVE 6,99 6 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 7 Thronebreaker CD PROJEKT S.A. 10,99 8 Evoland 2 Playdigious 1,09 9 The House of Da Vinci Blue Brain Games 5,49 10 HORSE CLUB Pferde-Abenteuer Blue Ocean Entertainment AG 4,49

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Tie Dye Crazy Labs kostenlos 2 Roblox Roblox Corporation kostenlos 3 Doctor Care! RUBY OYUN VE YAZILIM DANISMANLIK kostenlos 4 Wort Schau OAK TECHNOLOGY LIMITED kostenlos 5 Brawl Stars Supercell kostenlos 6 Touchgrind BMX 2 Illusion Labs kostenlos 7 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 8 Fishdom Playrix kostenlos 9 Homescapes Playrix kostenlos 10 Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. kostenlos

