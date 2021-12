Wer vor den Festtagen noch eine Bahnfahrt vor sich hat, überbrückt die Zeit vielleicht mit einer TV-Streaming-App. Derzeit beliebt ist auch das Bildbearbeitungs-Tool «Pixelmator Photo». Das zeigen die aktuellen Downloads aus dem App Store.

Berlin (dpa) - Weihnachten steht vor der Tür: In Deutschlands Wohnzimmern sitzt man wieder, wenn auch in kleinem Kreis, gemütlich zusammen. Und auch wenn in diesen Tagen das iPhone besser außer Reichweite bleibt: Stimmungsvolle Familien-Fotos vor dem Weihnachtsbaum gehören zum Fest wie der Gänsebraten.

Den Erinnerungsbildern den letzten Schliff verpassen kann man dann hinterher - mit „Pixelmator Photo“ (3,99 Euro) zum Beispiel. Die leicht zu bedienende Bildbearbeitungs-App landet in dieser Woche auf Platz sieben der App-Charts. „Pixelmator Photo“ bietet einen ordentlichen Funktionsumfang und ist gut geeignet, um eigene Fotos schnell und unkompliziert zu verbessern.

In den Top Ten dabei ist auch die Streaming-App „Joyn“ (Platz neun). Sie bietet Live TV und eine umfangreiche Mediathek. In der neuen Version wurden die Playlists so überarbeitet, dass Nutzer jetzt einfach durch die Videos swipen können. Die „Joyn“-App ist im Basisangebot gratis. Wer sie komplett nutzen will, muss sich registrieren.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99 3 Minecraft Mojang 6,99 4 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,99 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 food with love Food with love 3,99 7 Pixelmator Photo Pixelmator Team 3,99 8 Forest - Bleib fokussiert SEEKRTECH CO., LTD. 1,99 9 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 10 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 CovPass Robert Koch-Institut kostenlos 2 VR SecureGo plus Atruvia AG kostenlos 3 Corona-Warn-App Robert Koch-Institut kostenlos 4 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 5 CovPass Check Robert Koch-Institut kostenlos 6 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 7 YouTube Google LLC kostenlos 8 PayPal PayPal, Inc. kostenlos 9 luca app culture4life GmbH kostenlos 10 TikTok TikTok Pte. Ltd. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 7,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 9,99 3 Minecraft Mojang 6,99 4 Messenger für WhatsApp on iPad Beijing Free Calculator Technology Co., Ltd 0,99 5 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 6 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 7 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 8 Affinity Photo Serif Labs 9,99 9 Pixelmator Photo Pixelmator Team 3,99 10 AnkiMobile Flashcards Ankitects Pty Ltd 24,99

Meistgeladene iPad-Apps