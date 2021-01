Kleine LED machen großes Licht: Für Fernsehfans mit dem nötigen Budget gibt es beim neuen TV-Modelljahrgang einige Verbesserungen. Das zeigt die digitale Messe CES.

Berlin (dpa/tmn) - Corona macht es möglich. Was 2021 bei neuen Fernsehern gut, wichtig oder verzichtbar ist, erfährt man in diesem Jahr ausgerechnet per Videostream. Pandemiebedingt findet die Technikmesse CES statt im Casino im Netz statt.

Doch auch wenn der genaue Blick auf die Herstellerversprechen zunächst ausfallen mus