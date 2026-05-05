Multimedia Smartphone-Kniff gegen Lichtflecken: Hand schützt vor Sonne
Berlin (dpa/tmn) - Fotografieren mit der Sonne im Rücken ist eine alte Foto-Regel. Manchmal gelingen die besten Aufnahmen aber, wenn man diese Regel bricht.
Allerdings kann die Sonne, gerade wenn sie von vorn oder der Seite kommt, auf dem Bild auch für unerwünschte Effekte sorgen - etwa für überstrahlte Gesichter, Farbschleier oder kugelige, helle Flecken.
Hand als improvisierte Streulichtblende
Bei Fotokameras kann man sogenannte Streulichtblenden benutzen, um Gegen- oder Seitenlicht abzuhalten. Smartphones sind dem Licht dagegen ausgeliefert. Die Stiftung Warentest rät daher zu einem simplen Trick.
Und zwar blockt man das störende Licht beim Auslösen mit der Hand ab. Weil das Licht meist von der Sonne kommt, die freie Hand knapp über die Linse des Smartphones halten.
Oben, unten, links, rechts: einfach ausprobieren
Kommt das störende Licht eher nicht von oben, kann man die Hand auch unter oder neben die Linse halten. Auf dem Smartphone-Display ist dann direkt zu sehen, wie sich dieser improvisierte Lichtschutz auf das Bild auswirkt.