Nach einem Smartphone-Schnappschuss in der Sonne sind hinterher unerwünschte helle Flecken auf dem Foto, oder das Motiv ist überstrahlt? Dagegen hilft ein simpler Trick mit der Hand.

Berlin (dpa/tmn) - Fotografieren mit der Sonne im Rücken ist eine alte Foto-Regel. Manchmal gelingen die besten Aufnahmen aber, wenn man diese Regel bricht.

Allerdings kann die Sonne, gerade wenn sie von vorn oder der Seite kommt, auf dem Bild auch für unerwünschte Effekte sorgen - etwa für überstrahlte Gesichter, Farbschleier oder kugelige, helle Flecken.

Hand als improvisierte Streulichtblende

Bei Fotokameras kann man sogenannte Streulichtblenden benutzen, um Gegen- oder Seitenlicht abzuhalten. Smartphones sind dem Licht dagegen ausgeliefert. Die Stiftung Warentest rät daher zu einem simplen Trick.

Und zwar blockt man das störende Licht beim Auslösen mit der Hand ab. Weil das Licht meist von der Sonne kommt, die freie Hand knapp über die Linse des Smartphones halten.

Oben, unten, links, rechts: einfach ausprobieren

Kommt das störende Licht eher nicht von oben, kann man die Hand auch unter oder neben die Linse halten. Auf dem Smartphone-Display ist dann direkt zu sehen, wie sich dieser improvisierte Lichtschutz auf das Bild auswirkt.