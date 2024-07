Videokonferenzen können schnell in Chaos ausarten - besonders mit vielen Teilnehmenden. Signal erhält nun zwei neue Funktionen für geordnete Gespräche mit vielen Menschen.

Berlin (dpa/tmn) - Hoch die Hand, «ich hab' was zu sagen!»: Das geht jetzt auch in Videokonferenzen im Signal-Messenger. Mit der jüngsten Version erhalten Nutzerinnen und Nutzer neue Funktionen, um etwas Ordnung in Video-Calls zu bringen. Zusätzlich zur «Hand heben»-Geste können nun per Emoji-Reaktion auch Stimmungsbilder abgegeben werden. Neben Herzen, Daumen hoch und Daumen runter können Beiträge mit beliebigen Emojis gekennzeichnet werden - dann ist schnell klar, wie gut ein Vorschlag im Plenum ankommt.

Signal unterstützt Videokonferenzen mit bis zu 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Den verschlüsselten Messenger mit Fokus auf Datensparsamkeit gibt es kostenlos für Smartphones mit Android, iOS. Für den Computer gibt es Clients für macOS, Windows und Linux. Herausgeber ist die in den USA sitzende Signal-Stiftung, die spendenfinanziert und nicht profitorientiert arbeitet.