Krümel, Fett und fiese Keime: Viele Tastaturen hierzulande sind noch nie mit einem Reinigungsmittel geputzt worden, verrät eine Umfrage. Wie Sie es besser machen können, ohne falsch zu wienern.

Berlin (dpa/tmn) - Wer kennt sie nicht - vielleicht haben Sie auch so eine: Tastaturen von Notebooks oder Desktop-Rechnern, die vor Schmutz und Dreck nur so strotzen, vielleicht sogar schon den Eindruck vermitteln zu «leben». Ganz zu schweigen von den ganzen möglichen abgelagerten Keimen, die auch vermeintlich blitzsaubere Keyboards unsichtbar bevölkern können.

Schon allein aus hygienischen Gründen lohnt sich deshalb die regelmäßige Reinigung von Tastauren, aber natürlich auch von Touchscreens, Touchpads und Mäusen, rät der IT-Branchenverband Bitkom. Um Staub, Fett, Fingerabdrücke, Krümel und auch sonst jeglichen «Schlonz» verlässlich und schonend zu entfernen, sind zwei Dinge wichtig.

Die zwei Kardinalfehler der Geräte-Reinigung

Keine aggressiven Substanzen bei der Reinigung verwenden, am besten die Pflegehinweise des Herstellers konsultieren.

Vor allem bei Notebooks und Monitoren darauf achten, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Aber auch nicht jede Funktastatur oder Funkmaus verzeiht Feuchtigkeit, die ins Innere gelangt ist.

Ein Viertel der Tastaturen hat noch nie Reiniger gesehen

In jedem Fall gibt es bei einigen Menschen hierzulande Nachholbedarf, was die Peripherie-Hygiene angeht, wie eine Umfrage von Bitkom Research zeigt.

Demnach reinigt rund ein Fünftel (21 Prozent) der Computernutzenden ab 16 Jahren das Display nach eigenen Angaben nie mit Reinigungsmitteln oder Reinigungstüchern, die Tastatur macht sogar ein Viertel (25 Prozent) niemals mit solchen Mitteln sauber.

Wer putzt was wie häufig?

Diejenigen, die ihre Tastatur mit Reinigungsmitteln putzen, tun dies in folgenden Ausprägungen:

26 Prozent reinigen sie mindestens einmal im Jahr, aber nicht monatlich

25 Prozent reinigen sie mindestens einmal im Monat, aber nicht wöchentlich

9 Prozent reinigen sie mindestens einmal pro Woche

1 Prozent reinigen sie täglich

Und beim Wienern des Displays mit Hilfsmitteln sieht es wie folgt aus:

36 Prozent reinigen es monatlich, aber nicht wöchentlich

23 Prozent reinigen es mindestens einmal im Jahr, aber nicht monatlich

11 Prozent reinigen es mindestens einmal pro Woche

4 Prozent reinigen es alle paar Jahre

1 Prozent reinigen es täglich

Für die repräsentative Befragung waren telefonisch 1.004 Menschen ab 16 Jahren befragt worden.