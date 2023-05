Sony will noch in diesem Jahr einen Streaming-Handheld für die Playstation 5 auf den Markt bringen. Es trägt den Projektnamen Q, besitzt ein eigenes Display und sieht aus wie eine eigenständige mobile Konsole. Tatsächlich ist es aber nur als Begleitgerät konzipiert, das per WLAN mit der Playstation 5 gekoppelt werden muss, wie das Unternehmen mitteilt.

Berlin (dpa/tmn) - Das Streaming-Gerät soll mit Acht-Zoll-Display sowie Full-HD-Auflösung kommen und ansonsten die von den Playstation-Dualsense-Controllern bekannten Eigenschaften bieten: also nicht nur die gleichen Buttons, sondern auch haptisches Feedback durch Vibrationen beim Spielen und Schultertasten (Trigger) mit dynamisch anpassbarem Widerstand.

Asus-Handheld kommt bald

Einen Handheld, der ab Mitte Juni verfügbar sein soll, hat kürzlich auch Asus angekündigt. Beim ROG Ally handelt es sich allerdings um eine eigenständige mobile Konsole mit Windows 11 als Betriebssystem.

Schon länger verfügbare, autarke Handhelds sind darüber hinaus etwa das Valve Steam Deck (seit 2022) mit dem auf Linux basierenden Steam OS und natürlich die Switch von Nintendo (seit 2017).