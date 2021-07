Einen Block durch verschieden Welten manövrieren und dabei nicht kaputt gehen oder mit einer Schlange Hindernissen ausweichen und heil ans Ziel kommen. Diese Woche ist die Reaktionsschnelligkeit bei iOS-Gamern gefragt.

Berlin (dpa) - Koordination ist alles. Schon die ersten Handy-Games mit „Tetris“ und „Snake“ verlangten Gamern viel Geschick ab. Präzision und Schnelligkeit sind bis heute fester Bestandteil der Spiele-Entwicklung und beleben bis heute den Gehirnschmalz.

Das auch dieses Spiel irgendetwas mit Hand-Augen-Koordination zu tun hat, verrät der Titel alleine noch nicht, doch „Geometry Dash“ ist kein unbekanntes Spielchen, sondern taucht in den letzte Jahren immer wieder auf den Top-Platzierungen der Charts auf. So auch in dieser Woche.

Das Spielprinzip ist einfach: man steuert einen Block, der unaufhaltsam durch verschiedene Levels schreitet, und versucht dabei verschiedenen Hindernissen auszuweichen. Die Levels werden im Verlauf schwerer und fordern die Koordination. Auf dem Weg kann man unzählige Hilfsmittel einsammeln, die man geschickt einsetzen sollte, denn Vorsicht: Sollte man doch mit einem gefährlichen Gegenstand kollidieren, teleportiert einen das Spiel wieder direkt an den Anfang zurück. Frust ist also vorprogrammiert! Aber keine Sorge, der Spielspaß überwiegt.

Ebenfalls populär aus der Kategorie der Reaktionsschnelligkeit und Konzentration ist das Spiel „Gravity Noodle“, bei dem man eine Schlange durch einen anspruchsvollen Parcours führen, Hindernisse erklimmen und Früchte sammeln muss, um rechtzeitig die Ziellinie zu erreichen. Leider scheint die Steuerung immer wieder bei Gamern für Probleme zu sorgen und nach jeder kurz gespielten Runde kommt erst mal eine lange Runde Werbung.

Top iPhone Games

Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99 2 Mein Kind Lebensborn Sarepta Studio AS 3,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 MontanaBlack Kylo's Befreiung moonrunner GmbH 4,99 5 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29

6 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 7 Pou Zakeh Limited 2,29 8 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Pocket Build MoonBear LTD 1,09

Meistgeladen

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos 2 Run Rich 3D Voodoo kostenlos 3 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 4 Clash Royale Supercell kostenlos 5 Gravity Noodle Voodoo kostenlos

6 Meine Talking Angela 2 Outfit7 Limited kostenlos 7 Soccer Super Star - Fussball Real Free Soccer kostenlos 8 Like A Dino! Hyun-joong Kim kostenlos 9 Fidget Trading 3D: Fidget Toys MagicLab kostenlos 10 Arrow Fest Rollic Games kostenlos

Top iPad Games

Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99 2 Mein Kind Lebensborn Sarepta Studio AS 3,49 3 Monopoly Marmalade Game Studio 4,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

6 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 7 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 8 DAS SPIEL DES LEBENS 2 Marmalade Game Studio 3,49 9 Stardew Valley Chucklefish Limited 5,49 10 HORSE CLUB Pferde-Abenteuer Blue Ocean Entertainment AG 4,99

Meistgeladen

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos 2 Run Rich 3D Voodoo kostenlos 3 ROBLOX Roblox Corporation kostenlos 4 Fidget Trading 3D: Fidget Toys MagicLab kostenlos 5 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos

6 Trading Master 3D - Fidget Pop Panteon kostenlos 7 Clash Royale Supercell kostenlos 8 Meine Talking Angela 2 Outfit7 Limited kostenlos 9 slither.io Lowtech Studios LLC kostenlos 10 Cyber Surfer Badsnowball Limited kostenlos

