Ohne diesen Account läuft nichts: Wer die E-Auto-Förderung will, braucht die sogenannte Bund-ID. Was beim Anlegen dieses Kontos wichtig ist – und welche Vorteile es Bürgerinnen und Bürgern bringt.

Berlin (dpa/tmn) - Als zentraler Bürger-Account für Behörden-Dienstleistungen soll die Bund-ID bei immer mehr Verwaltungsvorgängen den Gang aufs Amt überflüssig machen - so aktuell etwa auch beim Antrag auf E-Auto-Förderung.

Wer noch keine Bund-ID hat, muss sich für den Antrag auf der Förderzentrale-Plattform des Bundeswirtschaftsministeriums sogar zwingend eine zulegen, erklärt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in den Hinweisen zur Vorbereitung des Antrags.

Beim Bund-ID-Konto ist das richtige Vertrauensniveau wichtig

Und so funktioniert das Erstellen eines Bund-ID-Kontos:

1. Auf «id.bund.de» gehen.

2. Auf «Konto erstellen» klicken.

3. Vertrauensniveau wählen: Online-Ausweis («Hoch»), Elster-Zertifikat («Substanziell») oder Benutzername & Passwort («Basis»).

4. Den weiteren Anweisungen folgen.

Keine E-Auto-Förderung ohne Elster-Zertifikat - besser noch E-ID

Achtung: Für die E-Auto-Förderung muss man sich mindestens mit dem Elster-Zertifikat identifiziert haben, das «Basis»-Vertrauensniveau mit Benutzername und Passwort genügt hier nicht.

Erst mit dem Vertrauensniveau «Hoch» lassen sich wirklich alle im Rahmen der Bund-ID angebotenen Verwaltungsvorgänge online erledigen. Deshalb ist es lohnenswert, sich gleich per Online-Ausweis zu identifizieren, also in den meisten Fällen mit der Online-Ausweisfunktion (E-ID) des Personalausweises.

Anträge können mit Bund-ID-Basisdaten vorausgefüllt sein

Praktisch: Basisdaten wie Name und Adresse sind im Bund-ID-Konto hinterlegt, womit dann künftig Anträge schon vorausgefüllt werden können, wen man sich mit seiner Bund-ID bei einer Behörde für einen Antrag einloggt - so wie etwa bei der Förderzentrale. Klickt man dort auf der Unterseite für die E-Auto-Förderung auf «Antrag stellen», muss man sich gleich bei seinem Bund-ID-Konto anmelden.

Bund-ID-Dienstleistungen suchen und finden

Als Leistung für die Bund-ID verfügbar sind beispielsweise das Bezahlen der Kraftfahrzeugsteuer, das Beantragen von Arbeitslosengeld, die Punktestand-Abfrage beim Flensburger Fahreignungsregister oder auch das Beantragen eines Führungszeugnisses.

Was genau wo im Bund und in den Ländern an Bund-ID-Dienstleistungen zur Verfügung steht, kann man per Volltextsuche oder sortiert nach Lebenslagen auf «Verwaltung.bund.de» nachschauen. Die Ergebnisse lassen sich auch nach Postleitzahlen filtern.

Teil der Bund-ID ist auch das sogenannte Zentrale Bürgerpostfach (ZBP), über das künftig immer mehr Nachrichten und Bescheide digital zugestellt werden sollen.