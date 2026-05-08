Nicht jeder kann der Mutter den Strauß zum Muttertag persönlich überreichen. Aber er lässt sich auch online bestellen. So stellt man sicher, dass die Blumen aus dem Netz frisch und pünktlich ankommen.

Berlin (dpa/tmn) - In Online-Shops gibt es so gut wie alles - auch einen Strauß aus frischen Frühlingsblumen. Wer den womöglich noch kurz entschlossen im Netz ordern möchte, muss den passenden Blumen-Shop finden. Bei der Suche sollten Sie auf folgende drei Punkte achten, rät der IT-Branchenverband Bitkom.

1. Frische-Garantie

Zwei Wochen Widerruf bei Online-Waren? Das gilt nicht für Verderbliches, wozu auch Schnittblumen gehören. Trotzdem möchte keiner Blumen haben, die am nächsten Tag schon verblüht sind. Einige Blumen-Shops bieten eine Frische-Garantie und Ersatz, wenn Kunde oder Kundin nicht zufrieden sind. Ein Merkmal guter Anbieter sind spezielle Versandboxen.

2. Lieferfristen

Viele Shops nehmen bis kurz vor Termin noch Eil-Bestellungen an. Schauen Sie hier in den Lieferbedingungen, bis zu welcher Uhrzeit das noch möglich ist. Achtung: Für eine Zustellung an Sonn- oder Feiertagen oder sehr kurzfristig am Tag der Bestellung muss man oft Zuschläge bezahlen.

3. Bewertungen

Schauen Sie nach, wie andere den Shop bewertet haben. Wie sind die Erfahrungen: Wurde pünktlich geliefert und waren die Sträuße so wie auf den Bildern? Gab es bereits viele Beschwerden über Verspätungen oder schlechte Qualität, dann besser weitersuchen.

Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Verbandes ergab, dass dieses Jahr jeder und jede Fünfte (20 Prozent) Muttertagsblumen online bestellen will. Demnach nutzen vor allem Männer gerne das Internet für Blumengrüße. Befragt wurden 1.004 Personen ab 16 Jahren.