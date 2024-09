Sammelkartenspiele sind im Trend – so sehr, dass es ganze Youtube-Kanäle fürs Öffnen von Kartenpacks gibt. Diesen Erfolg will Pokémon nun auch auf virtuelle Karten übertragen - per App.

Köln/ Berlin (dpa/tmn) - Eine andere Art, Pokémon zu spielen, steht in den Startlöchern. Mit «Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket» soll am 30. Oktober eine App-Version des beliebten Kartenspiels für Android und iOS erscheinen, die auf virtuelle Karten setzt, wie Nintendo mitteilt.

Wie bei den bekannten physischen Karten liegt der Fokus vor allem auf dem Sammel-Aspekt: Gamer können pro Tag zwei virtuelle Kartenpacks kostenlos öffnen, in denen sich mehr oder weniger seltene Pokémon-Karten befinden.

Kartenpacks öffnen: auch auf dem Smartphone ein Ritual

Entsprechend dem hohen Stellenwert dieser Aktion bei den Spielenden, ist das Öffnen dieser Packs auch auf dem Smartphone sorgfältig inszeniert: Nach der Auswahl muss man mit einem Finger entlang einer virtuellen Trennlinie übers Display streichen, um an den Inhalt zu gelangen. Daraufhin erscheinen fünf Karten, die der Sammlung hinzugefügt werden.

Diese Karten kann man dann nicht nur in Alben und Galerien innerhalb der App präsentieren. Sie können auch in Decks zusammengestellt werden, mit denen man dann in einem im Vergleich zum klassischen Sammelkartenspiel vereinfachten Kampf gegen andere Spielende oder den Computer antreten kann.

Free-to-Play mit In-App-Käufen: Pokégold kostet

An sich ist das Spiel kostenlos (Free-to-Play). Allerdings werden In-App-Käufe angeboten. Darunter Pokégold (fünf Einheiten für 99 Cent), das die Wartezeit bis zum nächsten Öffnen des nächsten Kartenpacks verkürzt. Und einen Premiumpass (10 Euro pro Monat), mit dem man zusätzliche Packs öffnen und weitere Boni freischalten kann.

Nintendo-Mitteilung