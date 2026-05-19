Authentifizierungs-Apps sollen Online-Konten zusätzlich absichern. Problematisch wird es, wenn die App Schwachstellen aufweist und Angreifern quasi Tür und Tor öffnet - wie jetzt bei Microsoft.

Berlin (dpa/tmn) - Wegen einer schweren Sicherheitslücke im Microsoft Authenticator können Angreifer unter Umständen Zugang zu Diensten oder Konten erhalten, die die Authentifizierungs-App eigentlich vor unbefugtem Zugriff schützen soll.

Das Unternehmen stuft die Schwachstelle selbst als kritisch ein und hat bereits sichere App-Versionen veröffentlicht, in denen das Problem behoben sein soll.

Automatische Updates deaktiviert? - Dann besser nachschauen

Nutzerinnen und Nutzer sollten diese schnellstmöglich installieren - etwa indem sie prüfen, ob im jeweiligen App-Store Aktualisierungen vorliegen, wenn automatische Updates deaktiviert sind.

Die sichere Android-Anwendung trägt die Versionsnummer 6.2605.2973 oder höher.

Bei iOS ist die Version 6.8.47 oder höher sicher.

Grundsätzlich sollte man automatische Updates aus Sicherheitsgründen aktivieren.

So funktionieren Auto-Updates bei Android ...

Das funktioniert bei Android so:

Google-Play-App öffnen Aufs Profilbild rechts oben tippen Zu «Einstellungen/Netzwerkeinstellungen/Apps automatisch aktualisieren» navigieren. Eine Auto-Update-Option auswählen, etwa «Nur über WLAN aktualisieren»

... und so bei iOS

Bei iOS Apps werden sowohl vorinstallierte als auch selbst installierte Apps standardmäßig automatisch aktualisiert. Wer sich unsicher ist, ob die Einstellung vielleicht verstellt worden ist, schaut einfach einmal nach: