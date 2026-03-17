Plattdeutsch erlebt ein Comeback – wohl auch dank einer App, die nicht nur Kinder begeistert. Was steckt hinter dem neuen Hype um die alte Sprache?

Stade (dpa/tmn) - «So mokt wi dat» (So machen wir das) oder «Geiht nich, givt nich» (Geht nicht, gibt's nicht), sind gängige Redewendungen auf dem Land in Norddeutschland. Während vor Jahren überwiegend ältere Leute Platt «snackten» (sprachen), interessieren sich inzwischen auch wieder mehr junge Menschen für Plattdeutsch. «Heutzutage wird es als Bereicherung, als Teil unserer Kultur und Region geschätzt und der Erhalt entsprechend gefördert», sagt Halldor Hoyer vom Landschaftsverband Stade.

Hoyer ist verantwortlich für die kostenlose Sprachlern-App «Platt mit Beo», die es für Android und iOS gibt. «Wir haben tolles Feedback bekommen», berichtet er. Das Projekt, welches mit Unterstützung der Universität Greifswald umgesetzt worden war, hat inzwischen 10.000 Nutzer.

«Platt mit Beo»-App ist bereits in Schulen angekommen

Ursprünglich sei das öffentlich geförderte Angebot für den außerschulischen Bereich entwickelt worden, aber auch in Schulen werde es bereits vielfach verwendet. «Wir wollen das Plattdeutsche überregional bekanntmachen und nun noch weitere Inhalte für Kinder schaffen», erzählt Hoyer.

Schon jetzt animieren Tausende Audioaufnahmen und Spiele zum Lernen von Grammatik und Wortschatz, damit der nächste «Klönschnack» (Plauderei) auf Platt so richtig Spaß macht. Die App bietet interaktive Übungen, Hörbeispiele und praxisnahe Lektionen.

Virtuell und sprachbegabt: Vogel Beo führt durch die Lektionen

Im Mittelpunkt steht der Beo, ein sprachbegabter Vogel, der die Nutzer durch zehn Lektionen führt. Die Übungen umfassen Übersetzungen, Lückentexte und Hörverstehensaufgaben. Bei korrekten Antworten zwitschert der Beo, bei falschen gibt er Hinweise zur Verbesserung.

Kinder, die des Plattdeutschen mächtig sind, könnten auch gut andere Sprachen lernen, meint Halldor Hoyer. «Dabei eignet sich das Niederdeutsche in besonderer Weise als Brückensprache.»

Spezielle Platt-Lernapps für Ostriesen und Münsterländer

Im Ostfriesland ist die ähnliche App «PlattinO» für ostfriesisches Plattdeutsch am Start - ebenfalls für Android und iOS. Auch bieten Volkshochschulen Intensivkurse an.

Für das digitale Erlernen von Münsterländer Platt gibt es die abgewandelte Sprachlern-App «PlattinO-ML».