Auch in dieser Woche steht bei iOS-Nutzern wieder Puzzle- und Rätselspaß ganz oben auf dem Programm. Vor allem wenn sich die kniffligen Aufgaben um Emojis drehen. Diesmal neu dabei ist das Mystery-Abenteuer «Truberbrook».

Berlin (dpa-infocom) - Ein Spiel hat es den iOS-Gamern derzeit besonders angetan: «Truberbrook». Die Mystery-Mission, für die man sich auf eine abenteuerliche Reise in ein Paralleluniversum der 1960er Jahre begibt, landet auf Platz zwei der meistgekauften iPhone-Games.

Punkten dürfte «Truberbrook» vor allem mit atmosphärischen Bildern und einem mitreißenden Soundtrack. Über mehrere Stunden kann sich der Spieler in die Rolle eines jungen amerikanischen Physikstudenten versetzen, der die Welt retten muss. Die App gibt es für 5,49 Euro.

Ganz an die Spitze schafft es das kostenlose Spiel «Emoji Puzzle!». Hier werden Nutzer mit zahlreichen kniffligen Rätseln auf die Probe gestellt und müssen verschiedene Emoji-Paare verbinden. Wer alles richtig hat, der kommt ins nächste Level.

Weiterhin gefragt ist das Fast-Food-Simulationsspiel «Drive Thru 3D». Als Betreiber und Koch einer Fast-Food-Kette nimmt man Bestellungen an und bereitet die schnellen Gerichte nach Rezept zu. Grundsätzlich klingt die Idee nicht außergewöhnlich, aber das Rollenspiel überzeugt mit einem ausgefeilten 3D-Design. Wer also schon immer mal hinter dem Burgergrill stehen wollte, kann es ja mal hiermit versuchen.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Truberbrook Headup GmbH 5,49 3 Football Manager 2020 Mobile SEGA 3,49 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 Pocket Build MoonBear LTD 1,09 6 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 7 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 8 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 9 Pou Paul Salameh 2,29 10 Doodle Jump Lima Sky 0,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Emoji Puzzle! SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos 2 Color Roll 3D Good Job Games kostenlos 3 Scribble Rider Voodoo kostenlos 4 Drive Thru 3D Rollic Games kostenlos 5 Braindom: knifflige rätsel MATCHINGHAM GAMES LIMITED kostenlos 6 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 7 VIP Guard Gismart kostenlos 8 Cube Surfer! Voodoo kostenlos 9 Tom Clancy's Elite Squad Ubisoft kostenlos 10 Build Roads Rollic Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Truberbrook Headup GmbH 5,49 3 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 4 Pocket Build MoonBear LTD 1,09 5 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 6 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 7 Football Manager 2020 Mobile SEGA 3,49 8 The House of Da Vinci 2 Blue Brain Games 5,49 9 The Room Fireproof Games 1,09 10 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Emoji Puzzle! SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos 2 Roblox Roblox Corporation kostenlos 3 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 4 Scribble Rider Voodoo kostenlos 5 Homescapes Playrix kostenlos 6 Brawl Stars Supercell kostenlos 7 Touchgrind BMX 2 Illusion Labs kostenlos 8 Clash Royale Supercell kostenlos 9 Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. kostenlos 10 Drive Thru 3D Rollic Games kostenlos

