Warten auf den Bus tut niemand gern. Und im Zweifel schon gar nicht lange oder vergeblich. Google plant deshalb, in Maps anzuzeigen, wann Öffis wirklich kommen – dank Echtzeitdaten.

Frankfurt/Main/ Berlin (dpa/tmn) - Der Fahrplan ist das eine - aber wann kommt der nächste Bus, die nächste U-Bahn oder die nächste Straßenbahn wirklich? Nutzerinnen und Nutzer von Google Maps könnten das schon bald in der Karten-App anzeigen lassen. Nachdem sie schon für viele andere Länder in Europa und der Welt Echtzeitdaten für Ankunft und Abfahrt von Nahverkehrsverbindungen bietet, soll das bald auch in Deutschland der Fall sein.

Hintergrund ist ein Partnervertrag, den der Internetkonzern mit dem Verein Durchgängige elektronische Fahrgastinformation (DELFI) geschlossen hat, wie dieser mitteilt. Die Kooperation biete Fahrgästen mehr Transparenz durch präzise Prognosedaten, so der Verein.

Mehr Öffi-Planungssicherheit im Kartendienst

Im DELFI arbeiten die Verkehrsverbünde der Länder in den Bereichen Fahrplan- und Haltestellendaten, Auskunftssysteme sowie Echtzeitinformationen zusammen.

Google betont, dass die Zusammenarbeit «mehr Planungssicherheit für die ÖPNV-Angebote auf Google Maps» schaffen soll, nannte aber zunächst keinen konkreten Termin, ab dem die Echtzeitdaten in der Karten-App verfügbar sein sollen.