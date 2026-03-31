Aus dem Postfach, aus dem Sinn? Das muss nicht sein. In Gmail lassen sich Mails mit Code und Ablaufdatum noch nach dem Absenden kontrollieren - und sogar zurückholen.

Berlin (dpa/tmn) - Sie möchten per Gmail versandte Nachrichten oder Informationen besonders schützen und den Zugriff darauf auch nach dem Abschicken nicht verlieren? Dann sollten Sie den sogenannten vertraulichen Modus ausprobieren.

Darüber ist Folgendes möglich, weil die E-Mail-Inhalte im Prinzip auf dem Server verbleiben:

Ein Ablaufdatum zum Lesen der Nachrichten festlegen.

Den Zugriff auf eine Nachricht jederzeit widerrufen.

Die Inhalte mit einem Code schützen.

Der Empfänger kann den Inhalt einer vertraulichen Nachricht zumindest innerhalb von Gmail weder weiterleiten, kopieren, drucken noch herunterladen - wenngleich es natürlich möglich ist, die Informationen abzufotografieren, abzuschreiben oder - am einfachsten - einen Screenshot anzufertigen.

Vertraulicher Modus soll vor allem Versehen verhindern

Primär soll es laut Google aber nicht um eine wasserdichte Lösung gehen: Vielmehr soll der vertrauliche Modus verhindern, dass Empfänger Inhalte versehentlich weiterleiten oder freigeben.

Am Computer erstellt man eine vertrauliche E-Mail so - die Einstellungen gelten für Nachrichtentext und Anhänge:

Auf «Schreiben» klicken.

Rechts unten im Fenster auf «Modus "Vertraulich" aktivieren/deaktivieren» klicken.

Ablaufdatum und optional einen SMS-Sicherheitscode festlegen, für den die Mobilnummer des Empfängers angegeben werden muss.

Ganz ohne Sicherheitscode funktioniert's nur in der Gmail-App

Wählt man «Keinen SMS-Sicherheitscode», gilt das nur für die Gmail-App. Deren Nutzer können die vertrauliche Nachricht direkt öffnen. Alle anderen bekommen trotzdem einen Sicherheitscode zum Öffnen zugeschickt - und zwar per Mail.

Um den Zugriff auf eine Nachricht zu widerrufen, geht man in den «Gesendet»-Ordner, öffnet die Mail und klickt auf «Zugriffsrechte entfernen».

E-Mails zurückrufen? - Ja, das geht

Alle E-Mails, die per Gmail verschickt worden sind, lassen sich direkt nach dem Absenden übrigens noch für einen kurzen Zeitraum (5, 10, 20 oder 30 Sekunden) zurückrufen.

Dazu klickt man einfach links unten beim Hinweis «Ihre Nachricht wurde gesendet» auf die Option «Rückgängig».

Rückholzeitraum einstellen - zwischen 5 und 30 Sekunden

So ändert man den Zeitraum, in dem ein Zurückrufen von E-Mails möglich ist: