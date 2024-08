Wo und wann wurde ein Foto aufgenommen, ist es ein Favorit? Das alles untersucht die Facebook-App auf Smartphones im Hintergrund. Wer das nicht will, muss tätig werden und selbst abschalten.

Berlin (dpa/tmn) - Ein Blick in die Metadaten von Smartphone-Fotos kann viel über ein Bild verraten: Wo wurde es aufgenommen und wann? Hat man es in den Favoriten gespeichert? Für die Facebook-App sind das wichtige Informationen, wenn im richtigen Moment passende Fotos zum Teilen vorgeschlagen werden sollen. Das kann man mögen, muss man aber nicht.

Die Facebook-App jedenfalls sucht in den Standardeinstellungen automatisch nach diesen und weiteren Informationen in der Foto-Mediathek des Smartphones, berichtet die Stiftung Warentest. Wer das nicht möchte, muss in die Einstellungen gehen und die Foto-Analyse untersagen. Und das geht so:

Tippen Sie auf das Menüsymbol unten rechts (iOS). Android-User tippen auf das Symbol mit den drei Strichen oder das Zahnradsymbol oben rechts in der Facebook-App. Je nach App-Version und Hersteller des Smartphones kann die Funktion auch anders zu erreichen sein.

Beim Punkt «Einstellungen und Privatsphäre» auf «Einstellungen» tippen. Dort dann den Punkt «Vorschläge zum Teilen von Inhalten aus deinen Aufnahmen» auswählen.

Nun die Option «Personalisierte Vorschläge zum Teilen aus deinen Aufnahmen» und «Vorschläge aus deinen Aufnahmen, während du dich auf Facebook bewegst» abschalten.

Wer lieber gar keinen Zugriff mehr auf seine Fotos gewähren will, kann unter iOS der Facbook-App diesen auch einfach komplett entziehen. Das geht in den Einstellungen unter «Datenschutz & Sicherheit» und «Fotos» abschalten. In Android findet sich die Funktion bei den App-Berechtigungen. Die lassen sich - je nach Hersteller und Version - entweder über das Menü oder langes Drücken auf das App-Symbol und dann das «i»-Symbol aufrufen.

Das Abschalten ist aber nicht ganz folgenlos. Anschließend lassen sich beim Nutzen der Facebook-App keine Fotos mehr teilen oder herunterladen.