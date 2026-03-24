Die Digitalbank will mit Milliardensummen die globale Bankenbranche umkrempeln. Auch im hart umkämpften deutschen Markt gewinnt der Konkurrent von Trade Republic und N26 jetzt immer mehr Kunden.

London (dpa) - Europas führende Digitalbank Revolut kommt auf dem umkämpften deutschen Bankenmarkt voran. In Deutschland habe Revolut das stärkste Jahr seit dem Markteintritt mit mehr als 800.000 neuen Kunden verzeichnet, teilte das Unternehmen bei der Bilanzvorlage in London mit. Insgesamt habe man damit nun rund drei Millionen Kunden hierzulande.

Wachstum in Deutschland habe Priorität innerhalb Europas, erklärte der Konkurrent der Berliner Digitalbank N26 und des Neobrokers Trade Republic. «Ziel ist es, mittelfristig die Größenordnung der führenden Direktbanken zu erreichen.»

Revolut will mit seiner App Bankgeschäfte einfach machen und zum globalen Finanzanbieter aufsteigen. 2015 gegründet und zunächst bei Geldtransfers und Währungsumtausch in Großbritannien aktiv, ist die Neobank 2025 nach jüngsten Angaben auf weltweit mehr als 68 Millionen Privatkunden gewachsen. Erst zuletzt hatte Revolut die Expansion in die USA angekündigt.

Global konnte Revolut 2025 stark zulegen: Der Konzernumsatz wuchs um knapp die Hälfte (46 Prozent) auf 5,3 Milliarden Euro, wie die Bank berichtet. Vor Steuern stand ein Gewinn von 2,0 Milliarden Euro, 57 Prozent mehr als im Vorjahr. Unterm Strich blieb ein Netto-Ergebnis von 1,5 Milliarden Euro.

Ziel: 100 Millionen Privatkunden weltweit

Die Digitalbank treibt mit viel Geld ihr Wachstum voran: Im vergangenen Herbst hatte Revolut verkündet, binnen fünf Jahren weltweit 11,5 Milliarden Euro investieren zu wollen. Ziel ist es, bis Mitte 2027 die Marke von 100 Millionen Privatkunden zu erreichen. Im vergangenen Jahr wurde Revolut bereits mit 75 Milliarden Dollar bewertet - das ist mehr als der Börsenwert der Deutschen Bank.

Harte Konkurrenz in Deutschland

In Deutschland, wo Revolut seit 2022 tätig ist und eine Niederlassung in Berlin unterhält, hat Revolut aber Mühe. Hier trifft die Firma auf die harte Konkurrenz der Digitalbanken Trade Republic und N26 sowie etablierter Direktbanken wie DKB und ING. Letztere hat allein gut 10 Millionen Privatkunden hierzulande.

Der deutsche Bankenmarkt ist mit Privatbanken, Sparkassen und Volksbanken zersplittert. Zudem gelten die Deutschen als wenig digital- und börsenaffin und stecken ihre Ersparnisse gerne in Bankeinlagen. Als Basis für seine Aktivitäten in Westeuropa hatte Revolut den Standort Paris gewählt.