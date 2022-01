In dieser Woche wird geknobelt und gepuzzelt - oder so ähnlich! Denn unter den Top-Platzierungen befinden sich gleich zwei Spiele aus der Kategorie Puzzle. Außerdem landet ein farbenfrohes Design-Spiel auf den vorderen Rängen.

Berlin (dpa) - Manchmal muss es einfach der unkomplizierte Zeitvertreib sein: zum Beispiel mit einem Puzzel. Das kann für Entspannung sorgen und trotzdem das Gehirnjogging herausfordern.

So kommt es, dass in dieser Woche derartige Spiele die oberen Plätze belegen. Mit „Match Masters“, einem lustigen Drei-gewinnt-Spiel, vertreiben sich iOS-Gamer derzeit online gegen Mitspieler auf der ganzen Welt ihre Zeit. Dabei wechseln sich die Spieler auf demselben Spielbrett ab, so dass sie sich gegenseitig beeinflussen können. Jeder Zug hat dabei das Potenzial, das komplette Spielgeschehen auf den Kopf zu stellen.

Außerdem erfreut sich das entspannende Vogelschleuder-Puzzle-Spiel „Angry Birds Journey“ großer Beliebtheit. Ziel des Spiels ist das Lösen eines Puzzles, indem man Vögel mit der Schleuder gegen Türme schießt, um sie umzuwerfen. Damit lassen sich niedliche Küken retten und das Puzzle Stück für Stück aufdecken. Mit verschiedenen Charakteren und in über 100 Levels wird es bei „Angry Birds Journey“ nicht zu schnell langweilig.

Wer noch mehr Entspannung und Anti-Stress sucht, der sollte mit „Coloring Match“ seinen Frieden finden. Entwickelt von „Supersonic Studios Ltd“ für iPhone und iPad, landet das Spiel in dieser Woche auf den Top-Platzierungen. Die Aufgabe besteht darin, ein Objekt farblich exakt nachzumalen. Dafür müssen die richtigen Farbkomponenten gemischt und im Anschluss in 3D aufgemalt werden. Wer am Ende mit seiner Arbeit zufrieden ist, der kann sein Kunstwerk auf einer Auktion verkaufen.

Top iPhone Games

Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 3 SpongeBob SquarePants HandyGames 0,99 4 Five Nights at Freddy's Clickteam, LLC 2,99 5 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 Pou Zakeh Limited 1,99 8 Five Nights at Freddy's 2 Clickteam, LLC 2,99 9 Pocket Build MoonBear LTD 0,99 10 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99

Meistgeladen

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Move House 3D Voodoo kostenlos 2 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 3 Match Masters ? Candivore LTD kostenlos 4 Coloring Match SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos 5 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos 6 Rocket League Sideswipe Psyonix LLC kostenlos 7 Zen Match - Relaxing Puzzle Good Job Games kostenlos 8 Car MakeUp Rollic Games kostenlos 9 Project Makeover Magic Tavern, Inc. kostenlos 10 Neues Quizduell! MAG Interactive kostenlos

Top iPad Games

Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 SpongeBob SquarePants HandyGames 0,99 6 Five Nights at Freddy's Clickteam, LLC 2,99 7 Pocket Build MoonBear LTD 0,99 8 Pou Zakeh Limited 1,99 9 Five Nights at Freddy's 2 Clickteam, LLC 2,99 10 DAS SPIEL DES LEBENS 2 Marmalade Game Studio 2,99

Meistgeladen