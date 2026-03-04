Apple erweitert sein Laptop-Angebot nach unten. Mit den neu vorgestellten MacBook Neo sollen vor allem junge Leute und Alltagsnutzer angesprochen werden. Das steckt in dem bunten Gerät.

Cupertino (dpa/tmn) - Apples Notebooks gab es bis jetzt ab rund 1000 Euro aufwärts. Mit den neu vorgestellten MacBook Neo öffnet Apple sein Portfolio nach unten. Das Notebook für 699 Euro setzt dafür auf einen Chip, der auch schon im iPhone steckt. Es soll vor allem Schüler, Studenten und Nutzer ohne Bedarf für große Rechenleistung ansprechen. Verkaufsstart ist am 11. März.

Auf den ersten Blick sieht es aus, wie bisherige Geräte des iPhone-Konzerns. Das Aluminiumgehäuse gibt es in vier Farben von Silber bis Zitronengelb. Der 12,9 Zoll messende Bildschirm hat einen augenscheinlich etwas dickeren Rand und keine Einbuchtung (Notch) für Kamera und Sensoren, dazu zwei zur Seite ausstrahlenden Lautsprecher.

Mit dem Neo gibt es Zugang zu allen Apple-Diensten und den recht problemlosen Datenaustausch mit anderen Applegeräten zu viel niedrigeren Preis als bisher. Das Einsteigermodell mit 256 Gigabyte (GB) Speicher gibt es ab 699 Euro, 512 GB kosten 799. Für den Bildungsbereich bietet Apple das Gerät ab 599 Euro an.

Das steckt im Inneren des MacBook Neo

Als Chip kommt Apples A18 Pro zum Einsatz. Der steckt auch im iPhone 16 Pro und hat Leistung für umfangreichere Grafik- und Apples KI-Anwendungen Apple Intelligence. Mit den aktuellen M4- und M5-Chips des Konzerns kann er aber nicht mithalten.

Ein 13 Zoll messendes Display mit 2408 zu 1506 Pixeln Auflösung im sRGB-Farbraum.

256 GB Festspeicher und 8 GB Arbeitsspeicher in der Grundausstattung. Maximal sind 512 GB Speicher möglich.

Eine Full-HD-Webcam und zwei Lautsprecher.

Zum Anschluss von Ladekabel und Geräten gibt es zwei USB-C-Anschlüsse. Einmal USB3 (links) und USB2 (rechts). Bildschirme lassen sich nur an den linken Anschluss anstecken. Aufladen ist über beide Stecker möglich.

Ein Mini-Klinkenstecker für Kopfhörer.

Bis zu 16 Stunden Batterielaufzeit mit einer Ladung sind laut Apple möglich.

Das gibt es nicht im MacBook Neo

TouchID gibt es nur gegen Aufpreis. Die Grundversion kommt ohne den Fingerabdrucksensor zum Entsperren und Authentisieren aus.

Hohe Bildwiederholraten und hohen Farbraum. Apples ProMotion mit bis zu 120 Hertz wird nicht unterstützt, ebenso wenig Apples TrueTone.

Center Stage. Der Videomodus mit schlauem Fokus auf die sprechende Person ist laut Beschreibung nicht vorhanden.

Schnelles Aufladen. Der 36,5-Wattstunden-Akku unterstützt nicht den Schnelllademodus via Power Delivery, den MacBook Air und MacBook Pro anbieten. Ein Ladegerät wird nicht mitgeliefert.

Ein beleuchtetes Keyboard.