Der Bitcoin hat in diesem Jahr eine rasante Rally hingelegt. Die bevorstehende Halbierung des täglich neugeschöpften Bitcoin-Angebots treibt die Spekulationen weiter an.

Berlin (dpa) - Die Digitalwährung Bitcoin hat sich nach einem stärkeren Kursverlust am Wochenende am Montag leicht erholt. Der Kurs stieg wieder über die Schwelle von 66.000 Dollar. Am Freitag war der Bitcoin noch mit rund 71.000 Dollar bewertet worden. Am Samstag stürzte er dann auf unter 62.000 Dollar. Mit dem aktuellen Kurs von rund 66.000 Dollar liegt die älteste Kryptowährung in diesem Jahr aber immer noch rund 50 Prozent im Plus.

Am Wochenende hatten nicht nur Kryptowährungen, sondern auch die Aktienmärkte nervös auf die Angriffe des Irans auf Israel reagiert. Dazu kamen beim Bitcoin Gewinnmitnahmen vor sogenannten Halving-Events. Am kommenden Samstag wird dabei die Belohnung für das Berechnen neuer Bitcoins halbiert - zum vierten Mal in der Geschichte der Währung. In der Vergangenheit folgten den Halvings stets neue Kursgewinne. Krypto-Anleger erhoffen sich vom nächsten Halving, dass der Bitcoin-Kurs deutlich über bisherige Rekordmarken springt – und nicht wieder abstürzt.

Durch das Halving werde auch die Menge der Bitcoins, die in das System eingeführt werden, halbiert, erklärte Eric Demuth, Mitgründer und CEO der Krypto-Handelsplattform Bitpanda. «Nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage könnte dies zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises führen, wenn die Nachfrage weiterhin die nun kleiner werdende Angebotsausweitung übersteigt.»