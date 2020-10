Lerntools gibt es im App Store viele. Doch die Karteikarten-App «AnkiMobile Flashcards» ist derzeit besonders gefragt. Außerdem wird oft ein Programm heruntergeladen, dass das Arbeiten im Homeoffice erleichtert.

Berlin (dpa-infocom) - Schüler und Studenten greifen beim Lernen oftmals auf Karteikarten zurück. Hierbei wird die Prüfungsfrage auf der Vorderseite notiert, während sich die Antwort auf der Rückseite der Karte befindet. Durch einfaches Umdrehen weiß man also sofort, ob man die Frage richtig beantwortet hat.

Genau auf dieses Prinzip setzt die App «AnkiMobile Flashcards», die die analoge Karteikarte in die digitale Welt holt. Frage und Antwort lassen sich bequem in einem Textfeld ausfüllen und sind über die App jederzeit abrufbar. «AnkiMobile Flashcards» kostet 27,99 Euro und landet auf Platz neun der meistgekauften iPhone-Apps.

Für Arbeitnehmer im Homeoffice könnte die App «Duet Display» (10,99 Euro) nützlich sein. Das Programm verwandelt das eigene iPhone oder iPad in einen Zweitbildschirm für den Mac oder den PC. So lassen sich beispielsweise Programme oder Texte auf einen zweiten Bildschirm auslagern, was insgesamt für eine bessere Übersichtlichkeit sorgt. «Duet Display» schafft es auf Platz acht der meistgekauften iPad-Apps.

Ebenso in den Top Ten vertreten ist «Amazon Prime Video». Kunden des Aboservice Amazon Prime können über die App Filme und Serien streamen. Viele Angebote lassen sich auch herunterladen und so bequem von unterwegs aus ansehen.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49 5 food with love Food with love 3,99 6 WatchChat 2: for WhatsApp Alexander Nowak 3,49 7 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 4,49 8 Forest - Bleib fokussiert SEEKRTECH CO., LTD. 2,29 9 AnkiMobile Flashcards Ankitects Pty Ltd 27,99 10 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Among Us! InnerSloth LLC kostenlos 2 Lidl Plus Lidl Digital International GmbH & Co. KG kostenlos 3 Widgetsmith Cross Forward Consulting, LLC kostenlos 4 Corona-Warn-App Robert Koch-Institut kostenlos 5 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 6 GLAMOUR Shopping Conde Nast Digital Germany GmbH kostenlos 7 REFACE: face swap videos NEOCORTEXT, INC. kostenlos 8 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 9 YouTube Google LLC kostenlos 10 PayPal PayPal, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Notability Ginger Labs 9,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 MyScript Calculator MyScript 3,49 6 AnkiMobile Flashcards Ankitects Pty Ltd 27,99 7 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 8 Duet Display Duet, Inc. 10,99 9 Scanner Pro: PDF Scanner App Readdle Inc. 4,49 10 Affinity Photo Serif Labs 21,99

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Among Us! InnerSloth LLC kostenlos 2 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 3 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos 4 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 5 YouTube Google LLC kostenlos 6 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 7 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 8 Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation kostenlos 9 Genshin Impact miHoYo Limited kostenlos 10 Messenger for WhatsApp Web Henrique Velloso kostenlos

© dpa-infocom, dpa:201007-99-854416/6