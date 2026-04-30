Apple-Chef Tim Cook kündigte jüngst seinen Abgang von der Firmenspitze an. Frische Quartalszahlen zeigen: Das Geschäft des iPhone-Konzerns läuft weiter auf Hochtouren.

Cupertino (dpa) - Apple-Chef Tim Cook kann den iPhone-Konzern auf der Zielgeraden seiner Amtszeit weiter als Geldmaschine präsentieren. Im vergangenen Quartal stieg der Gewinn im Jahresvergleich um gut 19 Prozent auf 29,58 Milliarden US-Dollar (25,2 Mrd Euro). Cook, der den Chefposten am 1. September an den bisherigen Hardware-Manager John Ternus übergibt, verwies auf eine «außergewöhnliche» Nachfrage bei der aktuellen iPhone-Modellreihe.

Der iPhone-Umsatz stieg um fast 22 Prozent auf knapp 57 Milliarden Dollar. Apple verfehlte damit allerdings die noch höheren Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit 57,2 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Die Aktie lag im nachbörslichen Handel leicht im Minus.

Mit dem Konzernumsatz übertraf Apple jedoch die Markterwartungen mit einem Plus von 17 Prozent auf 111,2 Milliarden Dollar. Ein großer Treiber war der Erlöszuwachs um 16 Prozent auf knapp 31 Milliarden Dollar im Dienstleistungsgeschäft etwa mit Abos für Musik, Streaming-Video oder Speicherplatz.