Alte Kindle-Reader verlieren sehr bald den Zugang zu Amazons Online-Bibliothek. Was Besitzer betroffener Geräte jetzt wissen müssen und tun können.

Berlin (dpa/tmn) - Amazon beendet am 20. Mai den Support für Kindle-E-Reader, die bis 2012 auf den Markt gekommen sind. Von diesem Datum an lassen sich nur noch im Speicher vorhandene E-Books darstellen und lesen, aber keine neuen Bücher mehr auf betroffene Geräte laden, berichtet die Stiftung Warentest. Nutzerinnen und Nutzer, die ein solches Gerät besitzen, haben mindestens drei Handlungsoptionen:

1. Kindle weiter nutzen

Wenn man das Gerät noch etwas weiter nutzen möchte: Noch vor dem Stichtag möglichst alle relevanten Bücher auf den E-Reader laden.

2. Einen neuen Kindle kaufen

Wenn man einen neuen Kindle-E-Reader kaufen möchte: Dafür kann man einen Fünf-Euro-Geschenkgutschein aus Amazons Trade-in Programm für die Rückgabe des alten Readers sowie einen 20-Prozent-Rabattcode einsetzen, den das Unternehmen betroffenen Nutzenden als Entschädigungsangebot per Mail geschickt hat. Betroffene, die nicht benachrichtigt worden sind, sollten sich an den Kundendienst wenden.

3. Einen E-Reader der Konkurrenz kaufen

Wenn man das System wechseln möchte: Einen E-Reader von Amazon-Konkurrenten wie Pocketbook oder Tolino kaufen. Das hat zum einen den Vorteil, dass man nicht auf einen einzigen Buchladen festgelegt ist, sondern alle E-Books im sogenannten EPUB-Format laden und lesen kann - egal wo gekauft. Zum anderen lässt sich mit EPUB-Readern auch das Onleihe genannte E-Book-Angebot öffentlicher Bibliotheken nutzen.

Achtung: Seine virtuelle Amazon-Bibliothek kann man bei einem Systemwechsel aber nicht mitnehmen.

Ohne Reader, aber per App oder im Browser weiterlesen

Natürlich lassen sich alle erworbenen E-Books aus der Amazon-Bibliothek auch weiter per Kindle-App auf beliebigen Geräten (Android, iOS, Mac und PC) oder auch im Browser (Kindle-Cloud-Reader) lesen.

Allerdings fehlt beim Lesen auf diesen Geräten dann eben das kontraststarke, blendfreie, papierähnliche E-Paper-Display - also der Hauptgrund, warum sich viele Menschen überhaupt einen eigenen E-Reader zulegen.

Diese Reader sind betroffen

Folgende Reader-Modelle von Amazon sollen vom Stichtag an den Zugriff auf die Kindle-Online-Bibliothek verlieren:

Kindle-Reader: Kindle (1. und 2. Generation, 2007 und 2009)

Kindle DX und DX Graphite (2009 und 2010)

Kindle Keyboard (2010)

Kindle 4 (2011)

Kindle Touch (2011)

Kindle 5 (2012)

Kindle Paperwhite (1. Generation, 2012)

Kindle-Fire-Tablets: