Multimedia Amazon stoppt Support für alte Kindle-Reader - mit Folgen
Berlin (dpa/tmn) - Amazon beendet am 20. Mai den Support für Kindle-E-Reader, die bis 2012 auf den Markt gekommen sind. Von diesem Datum an lassen sich nur noch im Speicher vorhandene E-Books darstellen und lesen, aber keine neuen Bücher mehr auf betroffene Geräte laden, berichtet die Stiftung Warentest. Nutzerinnen und Nutzer, die ein solches Gerät besitzen, haben mindestens drei Handlungsoptionen:
1. Kindle weiter nutzen
Wenn man das Gerät noch etwas weiter nutzen möchte: Noch vor dem Stichtag möglichst alle relevanten Bücher auf den E-Reader laden.
2. Einen neuen Kindle kaufen
Wenn man einen neuen Kindle-E-Reader kaufen möchte: Dafür kann man einen Fünf-Euro-Geschenkgutschein aus Amazons Trade-in Programm für die Rückgabe des alten Readers sowie einen 20-Prozent-Rabattcode einsetzen, den das Unternehmen betroffenen Nutzenden als Entschädigungsangebot per Mail geschickt hat. Betroffene, die nicht benachrichtigt worden sind, sollten sich an den Kundendienst wenden.
3. Einen E-Reader der Konkurrenz kaufen
Wenn man das System wechseln möchte: Einen E-Reader von Amazon-Konkurrenten wie Pocketbook oder Tolino kaufen. Das hat zum einen den Vorteil, dass man nicht auf einen einzigen Buchladen festgelegt ist, sondern alle E-Books im sogenannten EPUB-Format laden und lesen kann - egal wo gekauft. Zum anderen lässt sich mit EPUB-Readern auch das Onleihe genannte E-Book-Angebot öffentlicher Bibliotheken nutzen.
Achtung: Seine virtuelle Amazon-Bibliothek kann man bei einem Systemwechsel aber nicht mitnehmen.
Ohne Reader, aber per App oder im Browser weiterlesen
Natürlich lassen sich alle erworbenen E-Books aus der Amazon-Bibliothek auch weiter per Kindle-App auf beliebigen Geräten (Android, iOS, Mac und PC) oder auch im Browser (Kindle-Cloud-Reader) lesen.
Allerdings fehlt beim Lesen auf diesen Geräten dann eben das kontraststarke, blendfreie, papierähnliche E-Paper-Display - also der Hauptgrund, warum sich viele Menschen überhaupt einen eigenen E-Reader zulegen.
Diese Reader sind betroffen
Folgende Reader-Modelle von Amazon sollen vom Stichtag an den Zugriff auf die Kindle-Online-Bibliothek verlieren:
- Kindle-Reader: Kindle (1. und 2. Generation, 2007 und 2009)
- Kindle DX und DX Graphite (2009 und 2010)
- Kindle Keyboard (2010)
- Kindle 4 (2011)
- Kindle Touch (2011)
- Kindle 5 (2012)
- Kindle Paperwhite (1. Generation, 2012)
Kindle-Fire-Tablets:
- Kindle Fire (1. Generation, 2011)
- Kindle Fire (2. Generation, 2012)
- Kindle Fire HD 7 (2012)
- Kindle Fire HD 8.9 (2012)